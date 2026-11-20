Cerca de 589 millones de niños —aproximadamente uno de cada cuatro a nivel mundial— vivieron en zonas afectadas por conflictos armados durante 2025, según reveló el informe “No a la guerra contra la infancia: Un futuro más allá de las cifras”, publicado este jueves por la organización Save the Children.

El estudio, elaborado a partir de datos del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), indica que África concentra el 44% del total de menores afectados en el planeta. En ese continente, la proporción de niños que habita en áreas de conflicto se ha más que triplicado entre 2010 y 2025, pasando de uno de cada ocho a dos de cada cinco, el registro más alto hasta la fecha.

Esta proporción sitúa a África al mismo nivel que Oriente Medio, región donde también dos de cada cinco niños y niñas viven en contextos bélicos. En dicha zona —incluidos los territorios palestinos, el Líbano y Yemen—, la cantidad de menores afectados subió de unos 52 millones en 2024 a 67 millones en 2025.

En otras áreas del mundo, casi uno de cada cuatro niños en América residía en zonas de conflicto (24,2%), uno de cada siete en Asia (14,3%) y casi uno de cada nueve en Europa (10,6%).

Muertes, mutilaciones y destrucción de infraestructura

El reporte detalla que los menores enfrentan directamente las consecuencias de las hostilidades mediante desplazamientos forzados y ataques con bombardeos o drones en áreas residenciales, sumados a la destrucción de escuelas y hospitales que interrumpe su educación y atención médica.

Durante el año pasado se verificaron 14.224 niños muertos o mutilados en conflictos. La organización advirtió que el número real probablemente sea superior en territorios donde resulta complejo confirmar datos de manera independiente, como ocurre en Sudán.

Reclutamiento forzado y violencia sexual

El documento también verificó 6.576 casos de reclutamiento y utilización de menores por parte de grupos armados. La República Democrática del Congo registró la cifra más alta con 1.397 niños, seguida por Nigeria, Haití y Somalia.

A ello se suman 1.787 casos documentados de violencia sexual contra menores en zonas de conflicto. Cerca del 86% de estos hechos ocurrió en África, incluidos 592 casos en la República Democrática del Congo.

Advertencia sobre consecuencias a largo plazo

Al analizar los resultados del estudio, la investigadora principal del Instituto de Investigación para la Paz de Oslo (PRIO), Gudrun Østby, advirtió sobre el impacto generacional de estas crisis: “Estas cifras récord nos recuerdan de forma contundente que los conflictos están devastando la vida cotidiana, la educación, la salud y las perspectivas de futuro de cientos de millones de niños y niñas. Si no se redoblan los esfuerzos para proteger a la infancia en contextos de conflicto, las consecuencias de las guerras actuales se prolongarán durante décadas”.