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Denuncian que impiden por séptima vez el retorno de María Corina Machado a Venezuela desde Panamá

El equipo de la Premio Nobel de la Paz confirmó que esta semana se le impidió volar hacia su país en tres oportunidades. La Plataforma Unitaria Democrática exigió plenas garantías para el regreso de la líder opositora y de todos los exiliados.

Periodista Web
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El equipo de la líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, confirmó que durante esta semana se le ha impedido volar desde Panamá hacia Venezuela en tres ocasiones distintas. Con estos nuevos episodios, la exparlamentaria suma al menos siete intentos fallidos por retornar a su país desde que salió en diciembre pasado para recibir la distinción internacional en Noruega.

“Se le ha impedido volar desde Panamá. Permanece allí sin poder salir”, denunciaron fuentes de su entorno a la agencia EFE. La dirigenta opositora intenta retornar a Caracas tras haber permanecido casi un año en la clandestinidad para evitar su detención. Entre las ocasiones anteriores en que se le bloqueó el regreso, se cuenta el cierre del espacio aéreo comercial por parte del régimen venezolano a fines de junio, luego del doble terremoto que afectó a la nación sudamericana.

Tensiones diplomáticas y exigencia opositora

Pese a reportes de prensa internacional que sugerían vetos políticos desde Washington, el subsecretario de Asuntos Internacionales de Narcóticos de EE. UU., Cartwright Weiland, ratificó ante el Congreso estadounidense que Machado tiene pleno derecho como ciudadana de regresar a su patria. El hecho coincide con la reunión sostenida en Nueva York en el marco de la Asamblea General de la ONU entre Donald Trump y la presidenta interina Delcy Rodríguez.

Ante estos bloqueos, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) —mayor coalición opositora de Venezuela— emitió un pronunciamiento exigiendo el respeto inmediato a los derechos políticos de la dirigenta. “Exigimos que, de manera inmediata, se respete plenamente su derecho a regresar a Venezuela, permanecer en su país y ejercer sus derechos políticos con libertad y seguridad”, remarcaron desde la PUD, enfatizando que el retorno seguro de perseguidos y exiliados es una condición indispensable para la recuperación democrática.

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