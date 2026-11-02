FDA da luz verde a inyección semestral para prevenir el VIH a bajo costo

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó formalmente este lunes la comercialización de una versión genérica del lenacapavir, fármaco de acción prolongada diseñado para la prevención del Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH). El tratamiento requiere únicamente dos aplicaciones inyectables al año y marca un precedente global para democratizar el acceso a terapias de vanguardia en economías emergentes.

La confirmación fue dada a conocer por la farmacéutica india Dr. Reddy’s Laboratories en alianza con Unitaid, entidad internacional de salud pública asociada a la Organización Mundial de la Salud (OMS). A través de un consorcio de precios alcanzado con el instituto africano Wits RHI y la Iniciativa Clinton para el Acceso a la Salud (CHAI), el tratamiento tendrá un valor subsidiado de 40 dólares anuales por paciente (aproximadamente 40 mil pesos chilenos), alcanzando cobertura en 120 países de ingresos bajos y medios.

La fórmula opera como profilaxis preexposición (PrEP) inyectable y ha demostrado una eficacia del 99,9% en la reducción del riesgo de adquirir VIH. Este mecanismo representa un cambio de paradigma frente a los tratamientos preventivos tradicionales, los cuales exigen una estricta adherencia mediante la ingesta diaria de comprimidos orales.

Quiebre en la barrera de costos y licencias globales

El compuesto original fue desarrollado por el laboratorio estadounidense Gilead y visado por las agencias sanitarias en junio de 2025 bajo un costo comercial cercano a los 28.000 dólares anuales por paciente en Estados Unidos, cifra que restringía su masificación en las regiones más golpeadas por la epidemia. Ante este escenario, la farmacéutica mandante concedió licencias de manufactura a seis laboratorios internacionales a finales de 2024, permitiendo a la firma india consolidar la producción a bajo costo que hoy obtuvo la certificación de la FDA.

El director ejecutivo de Servicios Farmacéuticos de Dr. Reddy’s, Deepak Sapra, valoró la validación técnica: “Desarrollar y fabricar un inyectable complejo de acción prolongada como el lenacapavir a un precio asequible requirió sólidas capacidades científicas y experiencia en fabricación para dar respuesta a una necesidad urgente de acceso”.

Por su parte, el director ejecutivo de Unitaid, Philippe Duneton, subrayó que la coordinación institucional “está contribuyendo a acortar el tiempo que transcurre entre un avance científico y el acceso real a los países”, abriendo la puerta a una contención efectiva del virus a nivel sanitario global tras cuatro décadas de pandemia y más de 40 millones de muertes asociadas.