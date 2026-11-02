Hospital Clínico de Magallanes incorpora atención broncopulmonar por telemedicina para pacientes de Puerto Williams

El Hospital Clínico de Magallanes Dr. Lautaro Navarro Avaria dio un nuevo paso en la descentralización de la salud pública regional tras incorporar, de manera permanente, la especialidad de broncopulmonar adulto a su red de telemedicina, destinada a los usuarios del Hospital Comunitario Cristina Calderón de Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos.

La estrategia asistencial permitirá agendar evaluaciones clínicas mensuales tanto para primeras consultas como para controles de seguimiento. De esta forma, los pacientes del extremo sur podrán ser diagnosticados y monitoreados directamente por la especialista broncopulmonar del recinto de alta complejidad, Dra. Fátima Zambrano, sin la obligación de costear ni enfrentar desplazamientos hacia Punta Arenas.

El referente de Telemedicina del HCM, Dr. Javier Gaete, explicó que el modelo opera mediante sesiones sincrónicas en tiempo real: el especialista se enlaza telemáticamente con el usuario en Puerto Williams bajo el acompañamiento presencial del médico general de zona, quien ejerce como contraparte clínica local para la toma de exámenes físicos y el cumplimiento de las indicaciones terapéuticas. Este esquema colaborativo ya ha demostrado resultados positivos en áreas como neurología y gastroenterología.

Alivio crítico para pacientes dependientes de oxígeno

La medida adquiere especial relevancia debido a la alta complejidad logística y médica que implica el traslado de pacientes con patologías respiratorias crónicas desde la Provincia Antártica.

“Nuestros pacientes en broncopulmonar tienen características especiales, porque manejamos la insuficiencia respiratoria crónica. Los desplazamientos pueden ser más dificultosos, ya que deben venir con concentradores de oxígeno o de transporte. Cuando vienen por tierra el oxígeno no alcanza, ya que muchos tienen baterías o una carga específica que dura un cierto tiempo, y en el caso de los pacientes de Williams que vienen en avión, pueden presentar desaturaciones más profundas dado que por la altitud hay una caída en la saturación de oxígeno. Por eso estamos totalmente empeñados en disminuir los traslados de estos pacientes, que son más frágiles”, detalló la Dra. Zambrano.

Flujos locales de recetas y exámenes

El dispositivo implementado por el Servicio de Salud Magallanes asegura que la emisión de recetas médicas para fármacos de especialidad y las órdenes de exámenes complementarios se tramiten directamente en Puerto Williams. De este modo, la derivación física hacia la capital regional solo se mantendrá como excepción para aquellos procedimientos invasivos o diagnósticos de alta complejidad que no puedan resolverse en la red local.

La facultativa calificó la iniciativa como un hito para acortar las brechas territoriales en salud: “El Hospital de Punta Arenas, a pesar de ser zona extrema, es pionero y estamos convencidos de que podemos llegar a cada rincón de la región y extremo sur del país”, concluyó.