Papa León XIV cierra histórica visita a Argentina con llamado a la reconciliación ante dos millones de fieles en Luján

El Papa León XIV cerró este miércoles su visita oficial a Argentina con un llamado a la unidad y la reconciliación nacional, tras encabezar una misa multitudinaria en la basílica de Nuestra Señora de Luján que congregó a cerca de dos millones de personas, según estimaciones del Vaticano.

La jornada marcó el cierre de la primera gira papal al país sudamericano en casi cuatro décadas. Durante la mañana, el pontífice ofreció asistencia pastoral a los internos de un recinto penitenciario donde la junta militar que gobernó entre 1976 y 1983 mantuvo presos políticos y encubrió una masacre.

Posteriormente, vestido con ornamentos en tonos azul y blanco en alusión a la bandera local, celebró la liturgia final en el santuario nacional tras tres días de actividades en los que formuló sutiles críticas a la agenda de austeridad del presidente Javier Milei, defendiendo los derechos de los trabajadores, la dignidad de las personas con discapacidad y la doctrina social de la Iglesia.

Mensaje de despedida y rumbo a Perú

“También nosotros estamos llamados a recibir la gracia de Dios y a vivir procesos de perdón y reconciliación que renueven en nosotros la paz, la esperanza y la caridad”, expresó León XIV ante los peregrinos reunidos en Luján. Al concluir su homilía, dirigió una exhortación directa al país anfitrión: “¡Argentina, levántate y camina!”.

El pontífice rogó también a la Virgen de Luján para impulsar entre los ciudadanos “puentes de caridad y redes de solidaridad”.

Tras despedirse de suelo argentino, el itinerario sudamericano del líder de la Iglesia Católica continúa este mismo miércoles con su traslado hacia Perú, país donde ejerció durante más de dos décadas como sacerdote misionero y obispo, y cuya nacionalidad comparte junto con la estadounidense.