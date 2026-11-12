Precio del petróleo vuelve a subir tras estancamiento diplomático entre Estados Unidos e Irán y ataques en Ormuz

Los precios internacionales del petróleo cerraron al alza este miércoles ante la falta de avances diplomáticos entre Estados Unidos e Irán, escenario marcado por nuevas advertencias de Teherán contra instalaciones militares norteamericanas y la persistencia de ataques a embarcaciones en el estrecho de Ormuz.

Al cierre de la jornada, el barril de Brent del mar del Norte para entrega en enero subió un 1,39 % y alcanzó los USD 92,76. Por su parte, el West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para entrega en diciembre, avanzó un 0,57 %, situándose en USD 86,53 por barril.

Con este repunte, ambos indicadores revirtieron los retrocesos acumulados al inicio de la semana, cuando los operadores apostaban por un posible entendimiento entre Washington y Teherán. A comienzos de mes, las expectativas de distensión habían provocado una caída superior al 20 % en el valor del Brent respecto de los máximos de finales de octubre, período en que superó los USD 110, mientras el WTI rebasó los USD 100.

Bloqueo en Ormuz y presión sobre Arabia Saudita

El estrecho de Ormuz, vía que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y concentra una fracción clave del comercio mundial de crudo y gas natural licuado, permanece bloqueado por fuerzas iraníes desde el inicio del conflicto. Durante octubre, 37 embarcaciones fueron atacadas en el sector, elevando a 130 buques el total de naves afectadas desde el estallido de la guerra.

Para restablecer el tránsito marítimo, Irán exige el desbloqueo de sus activos en el extranjero y el levantamiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos. Esta interrupción restringe la circulación de buques petroleros y encarece los costos de flete y seguros para las navieras.

En paralelo, la infraestructura energética de Arabia Saudita continúa bajo amenaza por las acciones de los hutíes, quienes recientemente atacaron el oleoducto Este-Oeste, ducto que enlaza los yacimientos orientales sauditas con terminales del mar Rojo.

Advertencia militar de Teherán

La tensión escaló tras las declaraciones del jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei, quien advirtió que su país responderá contra bases militares de Estados Unidos incluso si se encuentran fuera de Oriente Medio.

“Si aviones estadounidenses despegan de una base militar estadounidense, incluso si está ubicada en un país europeo u otra región lejana, para bombardear Irán, también atacaremos esas bases”, afirmó Rezaei en entrevista con la cadena libanesa Al Mayadeen TV.