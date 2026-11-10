Pete Hegseth rechaza juicio político en el Pentágono y Donald Trump sale en su defensa

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, rechazó en duros términos el intento de juicio político promovido en su contra en el Congreso norteamericano, asegurando que la iniciativa responde exclusivamente a disputas partidarias y no a infracciones constitucionales.

En su primera conferencia de prensa desde el Pentágono en seis meses, el funcionario sostuvo que se trata de un precedente inédito: “En los 250 años de nuestra república estadounidense, ningún secretario de Guerra ni secretario de Defensa ha sido sometido a juicio político por llevar a cabo operaciones militares legítimas”.

Hegseth apuntó directamente contra el promotor de la medida, el congresista republicano por Kentucky Thomas Massie, a quien calificó como un disidente dentro de su propia colectividad tras haber perdido las primarias frente a un postulante afín a la Casa Blanca. A su juicio, la acusación constituye “un espectáculo político, un manifiesto personal impulsado por el ego y el resentimiento”, advirtiendo que este tipo de acciones envía una señal perjudicial frente a adversarios externos.

Cuestionamientos por despliegues militares

La arremetida parlamentaria de Massie se fundamenta en la conducción del conflicto armado con Irán, factor que diversos sectores del oficialismo vinculan con el reciente revés electoral sufrido por el Partido Republicano. La moción también cuestiona el rol de la jefatura militar en las operaciones contra los rebeldes hutíes en Yemen, así como las incursiones y despliegues ejecutados en Venezuela y el Caribe.

La Cámara de Representantes tiene previsto someter a votación la resolución este miércoles. De alcanzar la mayoría simple requerida, el libelo avanzará hacia el Senado, instancia donde se exige el respaldo de dos tercios de los legisladores para concretar una eventual destitución.

Respaldo de Donald Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, salió al paso de la ofensiva legislativa y respaldó públicamente a su colaborador a través de su plataforma Truth Social, donde arremetió contra Massie tratándolo de legislador derrotado y defendió la gestión de Hegseth al mando de las fuerzas armadas.

Pese al blindaje público del Mandatario, al interior del oficialismo han surgido voces que sugieren evaluar un relevo en la cartera de Defensa antes de enero, fecha en que la asunción de una nueva mayoría opositora en la Cámara Alta podría condicionar o trabar la ratificación de un eventual sucesor.