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Precios del petróleo alcanzan su mayor nivel en seis semanas ante escalada de conflicto en Oriente Medio

Los futuros del Brent y el WTI registraron alzas impulsados por amenazas cruzadas entre Estados Unidos e Irán tras ataques a infraestructuras energéticas y buques comerciales. Analistas advierten que una mayor intensificación del conflicto bélico en la región podría elevar la cotización del crudo hasta los USD 120 por barril.

Periodista Web
Periodista Web

Los precios internacionales del petróleo registraron este lunes su mayor nivel en seis semanas producto de la intensificación del conflicto armado entre Estados Unidos e Irán, sumado a las amenazas de ataques a infraestructuras energéticas en Oriente Medio.

Durante la jornada, el barril de petróleo Brent avanzó un 1,1% hasta cotizarse en USD 97,31 —alcanzando un pico intradiario de USD 98,06—, mientras que el WTI estadounidense subió un 1,3% para situarse en USD 92,65. El incremento responde a nuevos enfrentamientos y ataques registrados contra petroleros comerciales en la zona, situación que analistas de la firma Marisks calificaron como un uso de la navegación comercial como instrumento de presión económica.

A la tensión marítima se sumaron bombardeos en el sur de Líbano y un ataque a la refinería de Saudi Aramco en Jazan, Arabia Saudita. Frente a este escenario de restricción de oferta e inestabilidad en las reservas globales, entidades financieras como Goldman Sachs proyectaron que el valor del crudo podría escalar a los USD 120 por barril si persisten los bloqueos a la navegación. Por su parte, la alianza OPEP+ determinó mantener sin variaciones sus cuotas de producción energética para el mes de octubre.

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