Rusia y Ucrania habrían acordado suspender ataques a infraestructuras energéticas

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo para abstenerse de atacar mutuamente sus infraestructuras energéticas, en el marco del conflicto armado que se extiende por más de cuatro años.

“Ucrania ha acordado no atacar objetivos energéticos rusos. ¡Rusia ha acordado hacer lo mismo!”, publicó el mandatario en su red Truth Social. El anuncio ocurre tras conversaciones telefónicas sostenidas por Trump con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, a quien instó a poner fin a la guerra.

Efecto en el mercado de combustibles

Los constantes ataques con drones lanzados por Ucrania contra refinerías rusas habían provocado un severo déficit de gasolina y diésel dentro de Rusia, obligando a Moscú a restringir ventas internas y prohibir la exportación de derivados de petróleo.

Al respecto, Trump vinculó directamente esta crisis de suministros con los valores internacionales de los carburantes: “El aumento del precio mundial del diésel se debe principalmente a la guerra entre Rusia y Ucrania”, sostuvo el gobernante estadounidense, desvinculando el alza del valor del petróleo del conflicto que EE.UU. mantiene con Irán en el estrecho de Ormuz.