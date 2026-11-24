Este martes 24 de noviembre se confirmó el fallecimiento de Delfina Guzmán, reconocida actriz chilena de teatro, cine y televisión, a los 98 años. Su familia comunicó la noticia e informó que el deceso se produjo por causas naturales.

“Con profunda tristeza, pero también con inmenso amor y gratitud por su vida, queremos comunicar el fallecimiento de nuestra querida mamá, abuela y bisabuela Delfina Guzmán”, señalaron sus cercanos a través de un mensaje público. En los próximos días darán a conocer los detalles de su velorio y misa de despedida.

Nacida el 7 de abril de 1928 en Santiago, María Delfina Guzmán Correa egresó en 1956 de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Ese mismo año debutó en los escenarios con la obra Pueblito, del Teatro de Ensayo de la Universidad Católica, montaje por el cual recibió el Premio Caupolicán.

Tras un paso por el Teatro Universitario de Concepción, a mediados de los años sesenta regresó a la capital para integrarse al Teatro Ictus. En esa compañía desarrolló gran parte de su carrera escénica y participó en obras caracterizadas por el humor y la crítica social durante la dictadura.

Legado en televisión y cine

En la pantalla chica alcanzó masividad gracias a sus papeles en producciones como Estúpido Cupido, Sucupira, La Fiera, Romané, Pampa Ilusión y El circo de las Montini.

En el cine participó en cintas fundamentales de la filmografía nacional, entre ellas Tres tristes tigres, de Raúl Ruiz, y Julio comienza en julio, de Silvio Caiozzi, sumando posteriormente actuaciones en El regalo y Homemade: Last Call.

Su aporte a las artes escénicas fue distinguido con el Premio APES a la Trayectoria y el Premio Caleuche a la Trayectoria en 2019. En agosto de este año, a los 98 años, había anunciado su retiro de la actuación tras participar en el cortometraje Ciudad, dirigido por su hijo Juan Cristóbal Meza.