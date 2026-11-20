La caída de la natalidad en Chile provocará una reducción proyectada de 859,3 mil alumnos (-28,4%) en los establecimientos públicos y particulares subvencionados entre 2026 y 2035, según reveló el estudio “Crisis de natalidad y su impacto en el sistema educacional chileno”, elaborado por Acción Educar.

El análisis muestra que este fenómeno ya golpea a los niveles iniciales del sistema escolar. Entre 2015 y 2026, la matrícula entre prekínder y 4° básico disminuyó en 16,6% (203,4 mil estudiantes), registrándose una aceleración reciente: solo entre 2025 y 2026 la baja en esos cursos alcanzó los 68,6 mil alumnos (-6,3%), equivalente a un tercio de todo lo perdido en la década.

Utilizando las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y asumiendo las tasas de cobertura vigentes, el informe calcula que la matrícula total de estos establecimientos descenderá de 3,02 millones de alumnos en 2026 a 2,71 millones en 2030, llegando a 2,16 millones en 2035.

Solo en el tramo entre 2026 y 2030 el sistema perdería 312,7 mil estudiantes, cifra superior a toda la matrícula pública y particular subvencionada de la Región de Valparaíso. De acuerdo con las estimaciones, la caída anual se intensificará de 1,8% en 2027 a 4,7% en 2035, alcanzando también a la enseñanza media desde comienzos de la próxima década.

Cursos más pequeños y recintos con baja matrícula

El documento advierte además sobre los efectos financieros y organizacionales en las comunidades escolares. Si los establecimientos mantienen el mismo número de cursos registrados en 2026 sin fusionar ni cerrar niveles, el promedio de estudiantes en primero básico bajará de 25,2 alumnos en la actualidad a 20,4 en 2030 y a 15,7 en 2035.

Bajo ese mismo escenario, la proporción de cursos con menos de 20 estudiantes en colegios públicos y particulares subvencionados saltará del 21% al 45% en 2035. En paralelo, en las zonas urbanas del país, los establecimientos con menos de 200 alumnos pasarían de 1.115 a 1.842 recintos durante el mismo período.