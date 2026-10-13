Asociaciones de prensa de las Américas se unen a la Coalición SPUR para regular el uso de contenidos por la Inteligencia Artificial

En un hito para la sostenibilidad del periodismo en el continente, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) de Chile, Adepa (Argentina), ANJ (Brasil), AMI (Colombia), Alianza de Medios MX y el Consejo de la Prensa Peruana (CPP) anunciaron su incorporación conjunta a la Coalición SPUR (Standards for Publisher Usage Rights).

La adhesión convierte a estas organizaciones en un bloque pionero de las Américas dentro de esta alianza internacional impulsada originalmente por referentes globales como la BBC, Financial Times, The Guardian y The Associated Press. El objetivo central de la iniciativa es establecer estándares técnicos y marcos normativos para medir, controlar y gestionar el uso que los sistemas de Inteligencia Artificial (IA) hacen de los contenidos periodísticos.

Transparencia, trazabilidad y licenciamiento

Frente al avance acelerado de los modelos de IA generativa, la coalición busca reducir las brechas técnicas para proteger la propiedad intelectual de los medios de comunicación. En este contexto, SPUR ya presentó el estándar Content Telemetry Standard, herramienta diseñada para ofrecer información precisa a los editores sobre cuándo y cómo son utilizados sus textos y noticias en el entrenamiento y funcionamiento de algoritmos.

La presencia de los gremios latinoamericanos asegurará que las realidades y necesidades de los medios regionales —desde grandes cabeceras hasta publicaciones locales— estén representadas en la mesa de discusión global con las grandes empresas tecnológicas. La meta final es promover mecanismos de licenciamiento más transparentes y equitativos que garanticen el valor económico y ético de la labor informativa.