Autoridades de Chiloé reafirman hermandad histórica a 183 años de la travesía de la Goleta Ancud

n el marco de las actividades conmemorativas por los 183 años de la gesta heroica de la Goleta Ancud, una comitiva de autoridades de la Provincia de Chiloé se trasladó hasta la Región de Magallanes para participar de una serie de actos institucionales y reafirmar los lazos culturales, políticos y sociales que unen a ambos territorios desde 1843.

Uno de los momentos más significativos de la visita fue la integración de la delegación chilota a la reciente sesión del Concejo Municipal de Punta Arenas, la cual se llevó a cabo de manera inédita e histórica en las dependencias de Fuerte Bulnes, sitio emblemático donde la tripulación ancuditana tomó posesión soberana del Estrecho de Magallanes.

Exigencia de un trato preferente y feriado regional

Durante su intervención, el alcalde de Castro, Baltazar Elgueta, expresó su profundo agradecimiento por la invitación a formar parte de este hito patrimonial. Sin embargo, aprovechó la instancia para hacer un ferviente llamado al Gobierno Central en materia de equidad territorial e integración.

“Ojalá las autoridades nacionales se pongan la mano en el corazón y entiendan que tienen que darnos un trato distinto, tanto a la provincia de Chiloé como a la tierra magallánica. Es de esperar que el próximo año se declare feriado el 21 de septiembre tanto en Magallanes como en Chiloé”, enfatizó el jefe comunal de Castro, recordando además la profunda huella dejada por las familias chilotas que poblaron y cultivaron las tradiciones en la Patagonia.

“Sin Chiloé no hay territorio austral”

Por su parte, el concejal y presidente de la Comisión Bicentenario del Concejo Municipal de Castro, Enrique Soto, destacó los desafíos del presente y del futuro que comparten ambas geografías.

Soto argumentó que los compromisos para el desarrollo regional deben traducirse en avances concretos en conectividad marítima y fomento comercial, subrayando que “sin Chiloé no hay territorio austral”.

“Estamos unidos y hermanados desde el año 1843 y hoy tenemos que pensar cómo vamos a proyectar esta conexión, esta hermandad que nutra a cada uno de nuestros pueblos”, afirmó el edil.

Finalmente, Danilo Pozo, presidente de la Corporación Cultural de Desarrollo e Innovación Chiloé, relevó la trascendencia geopolítica del hito, destacando el sólido nexo cultural y político que hasta el día de hoy gira en torno a la posesión del Estrecho de Magallanes.