El Congreso Nacional despachó a ley a las 22:04 horas de este lunes el proyecto que establece medidas excepcionales y transitorias para contener el alza de los combustibles, luego de que la Sala del Senado aprobara en general la iniciativa con 33 votos a favor.

Impulsado tras las movilizaciones de camioneros registradas la semana pasada, el cuerpo legal fija una disminución de $40 por litro en las gasolinas y de $140 por litro en el petróleo diésel, rebajas que se proyecta comiencen a aplicarse en los surtidores a partir de este jueves.

El debate parlamentario se inició cerca de las 19:45 horas bajo calificación de discusión inmediata. Durante la tramitación, el Ministerio de Hacienda comprometió mesas de trabajo para abordar las demandas planteadas por pescadores artesanales, agricultores y habitantes de zonas extremas.

Techos temporales y alivio al transporte

Según informó el Senado, la norma fija “techos temporales a los precios” de las gasolinas y del diésel hasta abril de 2027, revirtiendo las alzas recientes causadas por el incremento extraordinario de las cotizaciones internacionales.

Asimismo, la ley incorpora mecanismos de alivio financiero para el transporte de carga y pasajeros, modificando el tratamiento de los montos negativos del impuesto específico al diésel e incrementando transitoriamente los porcentajes de recuperación y reintegro de peajes.

Respecto del costo de la medida, el proyecto contempla un impacto fiscal estimado en $820 mil millones, recursos que provendrán de los activos del Tesoro Público para asegurar la sostenibilidad de las finanzas del Estado.