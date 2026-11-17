El Banco Central de Chile (BCCh) publicó el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente al segundo semestre de 2026, documento en el que el Consejo analizó las vulnerabilidades del sistema económico y advirtió un panorama más estrecho para los hogares y las empresas locales, junto con riesgos externos vinculados al endeudamiento del sector de inteligencia artificial (IA) y las tensiones geopolíticas.

Según el diagnóstico del instituto emisor, el escenario mundial mantiene riesgos elevados ante la probabilidad de un estrechamiento abrupto de las condiciones financieras globales. En el plano internacional, persisten altas valoraciones de activos financieros —especialmente en rubros ligados a la IA, sustentados en expectativas de elevadas utilidades—, además del alto endeudamiento fiscal y el crecimiento de los intermediarios financieros no bancarios en economías desarrolladas.

A ello se suma el aumento de los riesgos de ciberseguridad en instituciones e infraestructuras financieras, impulsados por la mayor capacidad de modelos avanzados de IA para detectar vulnerabilidades informáticas, motivo por el cual el organismo llamó a sostener altos estándares de resguardo y coordinación entre autoridades e industria.

Situación de hogares, empresas y mercado de capitales

En el ámbito interno, el IEF constató que tanto familias como compañías enfrentan un escenario menos favorable que en el reporte previo, tras revisarse a la baja las proyecciones de crecimiento del consumo y la inversión para este año.

Hogares: Se observó un leve incremento de la carga financiera sobre los ingresos. De acuerdo con el reporte, la ralentización en la creación de empleo y plazos más extensos de búsqueda laboral reducen la capacidad de pago y elevan la deuda en riesgo ante eventuales ejercicios de tensión.

Empresas: La debilidad de las ventas impactó los indicadores de endeudamiento, carga financiera y morosidad, especialmente en los sectores de manufactura y comercio . En el rubro inmobiliario , en tanto, el repunte de las ventas entrega un alivio de corto plazo, aunque persisten altos stocks de viviendas disponibles.

Mercado local y AFP: El informe detalló una recomposición en la renta fija local, donde los fondos de pensiones redujeron su peso en bonos soberanos y bancarios frente al avance de inversionistas no residentes y fondos mutuos, agentes más sensibles a shocks externos. Asimismo, el alza de las tasas en dólares generó pérdidas en derivados de las AFP y gatilló llamados de márgenes que fueron absorbidos sin distorsiones gracias a la liquidez externa y a la normativa de la Superintendencia de Pensiones.

Solvencia bancaria, cuentas fiscales y política financiera

Pese a estas presiones, el Banco Central subrayó que el sistema bancario chileno mantiene holguras de capital y liquidez que le permiten conservar su solvencia por sobre los mínimos regulatorios incluso frente a un escenario severo, considerando la eventual liberación del Requerimiento de Capital Contracíclico (RCC).

En materia fiscal, el organismo reiteró que la persistencia de déficits durante varios años ha reducido las holguras del Estado y elevado la deuda pública, enfatizando la necesidad de un manejo prudente de las cuentas fiscales para preservar adecuadas condiciones de financiamiento.

Finalmente, en su Reunión de Política Financiera, el Consejo resolvió mantener el cronograma acordado el 18 de mayo de 2026 para que el RCC converja a su nivel neutral de 1% de los activos ponderados por riesgo en un plazo de 24 meses, respaldado en la rentabilidad de la banca y el flujo normal del crédito.