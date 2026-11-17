El presidente de China, Xi Jinping, sostuvo este martes una ronda de encuentros bilaterales con los mandatarios de México, Perú y Chile, además de dignatarios de otros tres países, en la antesala de la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) que se desarrollará los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen.

En la última cita de la jornada latinoamericana, el líder chino recibió al presidente chileno José Antonio Kast, instancia en la que afirmó que el vínculo bilateral atraviesa un “momento crucial” para “abrir un nuevo futuro”, proponiendo reforzar el trabajo conjunto en sectores tradicionales como comercio, energía, recursos mineros, infraestructura y astronomía, junto con nuevas áreas como la inteligencia artificial (IA).

“Deseo, junto con el presidente Kast, mantener el rumbo correcto y trazar conjuntamente un plan para el desarrollo de las relaciones entre ambos países”, expresó Xi Jinping.

Por su parte, Kast valoró la continuidad de la relación diplomática con Pekín: las vinculaciones “se han mantenido estables más allá de situaciones internas”, sostuvo ante la prensa, destacando la “confianza” construida con el gigante asiático para “progresar juntos”.

Inversiones con México y Perú, y alivio arancelario con Canadá

La agenda bilateral con América Latina comenzó a las 16:00 horas locales (05:00 en Chile) con la recepción a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien manifestó su disposición a fortalecer el comercio y las inversiones en medio de recientes tensiones arancelarias, mientras Xi apostó por elevar la cooperación en infraestructuras, tecnología y energías limpias.

Posteriormente, el gobernante chino dialogó con la mandataria de Perú, Keiko Fujimori, quien invitó a las empresas chinas a incrementar sus inversiones y resaltó el impacto económico del puerto de Chancay. En esa reunión, Xi llamó a aprovechar la actualización del tratado de libre comercio bilateral para consolidar proyectos en energía, recursos naturales, cultura, turismo y sanidad.

Durante la mañana, el presidente chino concretó además un acuerdo con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, para ampliar el alivio arancelario de China a exportaciones canadienses por cerca de US$280 millones —incluyendo carne de cerdo congelada, pescados y mariscos—, a cambio de que Ottawa prorrogue por dos años sus exenciones al acero y aluminio chinos y las extienda a 32 partidas adicionales.

La maratón diplomática previa a la cumbre —cita a la que también está prevista la asistencia de Donald Trump y Vladímir Putin— incluyó reuniones con el primer ministro de Papúa Nueva Guinea, James Marape, y con el líder vietnamita, To Lam.