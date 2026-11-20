La Contraloría General de la República (CGR) detectó deficiencias administrativas, pagos en exceso y demoras constructivas en el proyecto del Puente Chacao, en la Región de Los Lagos, obra cuyo presupuesto total supera los $450 mil millones.

Los hallazgos quedaron consignados en la novena auditoría aplicada a la iniciativa desde el inicio de su construcción, la cual evaluó el cumplimiento contractual fiscalizado por la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) entre enero de 2024 y diciembre de 2025.

Omisión de retenciones y pagos en exceso

En el plano financiero, la auditoría comprobó que la Dirección de Vialidad omitió aplicar la retención del 10% exigida sobre pagos por obras adicionales solicitadas por el propio MOP. A raíz de esta falta de control, el Fisco dejó de mantener en custodia más de $5 mil millones que debían permanecer como resguardo mientras se cumplían las condiciones contractuales.

El informe detectó también errores de cálculo al aplicar un reajuste extraordinario. Al no emplear los índices pertinentes, se generó un pago en exceso a favor del consorcio por $84.334.699, monto por el cual el ente fiscalizador iniciará un reparo administrativo para exigir la restitución de los recursos públicos.

A ello se sumaron fallas en la supervisión técnica en terreno: se ejecutaron faenas que no se ajustaron al proyecto definitivo aprobado sin recibir sanciones, pese a que las bases establecen multas de 300 UTM (más de $21,7 millones) por cada incumplimiento de este tipo.

Reparos en Corea del Sur y desfase en el avance

En el ámbito técnico, la obra enfrenta complicaciones ligadas a la manufactura de piezas clave en el extranjero. Entre mayo de 2025 y febrero de 2026, la Asesoría a la Inspección Fiscal realizó cinco revisiones presenciales en las instalaciones de Hyundai Engineering & Steel Industries, en Corea del Sur, donde se fabrica el tablero de acero.

En dichas visitas se levantaron 67 observaciones sobre los procesos de fabricación. A junio de 2026, 26 de esos reparos seguían sin solución, acumulando siete de ellos más de un año pendientes.

Esta situación repercutió en el cronograma global del viaducto: al 30 de abril de 2026, el Puente Chacao registraba un avance físico real del 64,68%, por debajo del 68,94% comprometido en el programa oficial, lo que representa un desfase de 4,26 puntos porcentuales atribuido principalmente a las demoras en la elaboración del tablero de acero y del cable principal en el exterior.