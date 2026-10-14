Dirección Meteorológica confirma que fenómeno en Estación Central correspondería a un tornado EF0

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) informó que el fenómeno registrado durante la jornada de este martes en la comuna de Estación Central, en la Región Metropolitana, correspondería técnicamente a un tornado de menor intensidad.

Según los análisis preliminares difundidos por el organismo técnico a través de sus canales oficiales, las características del viento y la focalización del impacto permiten clasificar el evento bajo parámetros de la escala meteorológica internacional. “Los primeros análisis indican que el fenómeno podría corresponder a un tornado categoría EF0, la de menor intensidad en la escala Fujita Mejorada”, precisaron desde la DMC.







Velocidad del viento y evaluación de daños

De acuerdo con el reporte oficial, el posible tornado alcanzó velocidades estimadas entre los 105 y 137 kilómetros por hora. Su paso por el sector urbano generó el desprendimiento y voladura de techumbres, tejas caídas, daños leves en estructuras habitacionales, así como el quiebre de ramas de gran tamaño y el desarraigo de árboles de raíz poco profunda.

Desde el organismo meteorológico aclararon que los equipos técnicos continúan recabando antecedentes en terreno e imágenes del evento “para precisar sus características definitivas y clasificación final”, en el marco de la inestabilidad asociada al sistema frontal que afecta a la zona central del país.