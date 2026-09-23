Dos comisiones sesionarán mañana en Punta Arenas

Nuevamente Punta Arenas volverá a ser sede para el desarrollo de comisiones del Congreso Nacional. Este viernes será el turno de dos instancias de la Cámara de diputados a desarrollarse en la capital regional magallánica, luego que el mes pasado lo hiciera la Comisión de Seguridad Pública del Senado.

En primera instancia, a las 8:00 horas en las dependencias del Gobierno Regional de Magallanes se desarrollará la Comisión de Zonas Extremas y Antártica Chilena presidida por el diputado Jorge Díaz y es conformada por los representantes de Magallanes, Javiera Morales y Carlos Bianchi.

Se abordarán temáticas vinculadas con la situación política, económica y social de los territorios fronterizos en la región.

Para ello, fueron convocados autoridades locales como el gobernador Jorge Flies, la delegada presidencial Ericka Farías, los diez alcaldes de la región además del Consejo Regional.

Secreta por soberanía y seguridad nacional

Más tarde, desde las 10:00 horas en dependencias del Comando Conjunto Austral, sesionará la Comisión de Defensa Nacional. Previo a su viaje a la capital regional magallánica, la comisión acordó desarrollar esta instancia en forma secreta.

Sin embargo, según información en tabla de la Cámara de diputados, se analizará la situación producida por las declaraciones de autoridades extranjeras sobre el Estrecho de Magallanes, y conocer en terreno la opinión de las autoridades respecto a este caso.

A la comisión que es presidida por el diputado Álvaro Cartes, también fue extendida la invitación a la participación de los parlamentarios de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, los senadores Alejandro Kusanovic y Karim Bianchi junto a los diputados Carlos Bianchi, Javiera Morales y Alejandro Riquelme.