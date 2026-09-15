Estudio revela que más del 21% de los jóvenes entre 25 y 34 años en Chile no estudia ni trabaja

De acuerdo con el Barómetro Laboral y Previsional correspondiente a agosto de 2026, elaborado por el Centro de Investigación Empresa y Sociedad (CIES) de la Universidad del Desarrollo (UDD) junto a la Asociación de AFP, la proporción de jóvenes de entre 25 y 34 años que no estudian ni trabajan alcanzó un 21,6% en el trimestre mayo-julio.

La cifra representa un incremento de 1,7 puntos porcentuales en comparación con el mismo período del año anterior, posicionándose como el nivel más alto para este tramo etario desde inicios de 2023. No obstante, el informe precisa que esta condición no obedece a inactividad voluntaria en la mayoría de los casos, ya que un 41% de este grupo se encuentra desocupado pero realizando gestiones activas para encontrar empleo.

Deterioro del empleo y anuncio gubernamental

El estudio revela un contexto de contracción para el empleo joven en el país. Durante el último año, los ocupados de entre 25 y 34 años cayeron en casi 112 mil personas, con una tasa de ocupación que descendió al 72,6%, ubicándose por debajo de los niveles prepandemia. Si se amplía el rango entre los 18 y 34 años, la pérdida de puestos de trabajo alcanza los 135 mil empleos en doce meses, explicados en un 63% por la caída de plazas formales.

A la par, datos del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) ubicaron la tasa de desocupación nacional en un 9,5% durante el mismo trimestre. Ante este escenario, los partidos de la coalición de gobierno sostuvieron un encuentro en el Palacio de La Moneda con el Presidente José Antonio Kast, quien confirmó la futura presentación de un Plan de Emergencia Laboral coordinado entre los ministerios de Trabajo, Hacienda, Obras Públicas, Vivienda y Subdere.