Fondo E de las AFP sufre dura caída del 10,39% en 2026 debido a alza de tasas y fallida estrategia en derivados

El Fondo E, el portafolio más conservador de los cinco multifondos y diseñado para resguardar los ahorros de quienes se aproximan a la jubilación o buscan un menor riesgo, atraviesa por uno de sus momentos más complejos desde la creación del sistema previsional por multifondos.

De acuerdo con el último informe de la Superintendencia de Pensiones, el Fondo E acumula entre enero y septiembre de 2026 una caída real del 10,39%, borrando las ganancias registradas en 2025. El golpe ha sido transversal en las siete Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), registrando solo en septiembre un retroceso del 4,92%. En contraste, el Fondo A (el más riesgoso) avanzó un 8,61% real en el mismo periodo.

Impacto por derivados y regulación de la Superintendencia

El deterioro de la rentabilidad se explica principalmente por el retorno negativo en instrumentos extranjeros y deuda local, sumado al revés de la estrategia con contratos swap de tasa de interés estadounidense. Las administradoras apostaron a una baja en las tasas largas de EE.UU.; sin embargo, el mercado reaccionó en sentido contrario, convirtiendo las ganancias de US$1.400 millones registradas hace un año en pérdidas de valoración por US$7.700 millones a septiembre.

Ante este panorama, el superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, manifestó su preocupación por los resultados y remarcó las reuniones sostenidas con los gerentes de las gestoras. La contingencia coincide además con la entrada en vigor, fijada para el 4 de noviembre, de los nuevos límites al riesgo de derivados impulsados por el regulador, lo que obligará a las AFP a liquidar parte de estas posiciones en un momento de mayor costo de mercado.