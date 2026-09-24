Gobernadores regionales se reúnen con Hacienda para frenar recorte del 7% en Presupuesto 2027

Una jornada de alta tensión política y financiera se vive entre los gobiernos regionales y el nivel central. Este miércoles, las autoridades subnacionales sostendrán una reunión decisiva con el Ministerio de Hacienda en un intento por frenar la propuesta del Ejecutivo que busca reducir en un 7% los fondos destinados a las regiones de cara al Presupuesto 2027.

La controversia se agudizó durante la reciente sesión de la Cuarta Subcomisión Mixta de Presupuestos, donde el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, justificó la tijera presupuestaria argumentando una supuesta subejecución cercana al 20% durante el ejercicio 2025. Sin embargo, desde los Gobiernos Regionales desmintieron categóricamente dicha evaluación, precisando que el margen de no ejecución asciende solo a un 4,1% y que la diferencia obedece a trabas y demoras en convenios dependientes de ministerios del nivel central.

“El ajuste más importante en 33 años”

El presidente de la Agrupación de Gobernadores Regionales, Alejandro Santana, manifestó un categórico rechazo a la medida, advirtiendo sobre el severo impacto que tendría en las inversiones locales. “Sería el ajuste más importante en los 33 años de historia que tienen los gobiernos regionales. Si esos errores son los elementos relevantes para tomar una decisión de proponer algo así, es muy complejo”, enfatizó.

Para intentar encauzar las conversaciones antes de la presentación formal del proyecto de ley ante el Congreso Nacional, el subsecretario de Desarrollo Regional, Sebastián Figueroa, intentó matizar el escenario señalando la disposición del Gobierno para revisar los antecedentes técnicos. “Estamos recién iniciando la discusión, todavía no se presenta el proyecto de presupuesto 2027. Quiero poner esa nota de optimismo”, afirmó la autoridad, en la antesala de una negociación determinante para las arcas regionales.