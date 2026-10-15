Gobierno lanza Nuevo fondo de garantías para micro, pequeñas y medianas empresas camioneras

En medio de la creciente preocupación del sector del transporte de carga por el alza sostenida del precio del diésel, el Gobierno oficializó el lanzamiento de un nuevo instrumento de garantías estatales denominado “Fogain Transporte”. La iniciativa busca aumentar la liquidez, aliviar la pesada carga financiera y facilitar el acceso a créditos bancarios para miles de transportistas en todo el país.

El instrumento fue aprobado por el Consejo de la Corporación de Fomento de la Producción (Corfo) y contempla coberturas históricas: garantizará hasta el 95% de los créditos solicitados por microempresas del rubro, y hasta un 90% en el caso de las pequeñas y medianas empresas de transporte. Según estimaciones del Ministerio de Economía, esta política pública permitirá movilizar operaciones de financiamiento por cerca de $205 mil millones de pesos.

Condiciones del beneficio y liquidez para el sector

El subsecretario de Economía y Empresas de Menor Tamaño, Karlfranz Koehler, valoró el alcance del beneficio: “Este es el apoyo más potente que ha recibido el transporte de carga desde la pandemia. Hoy no existe en Chile ninguna garantía estatal que llegue al 95%, y eso cambia las reglas del juego. Por primera vez los bancos van a poder prestarle a miles de pymes transportistas que hoy quizás no califican”, sostuvo.

Las coberturas tendrán topes de 2.000 UF (aprox. $82 millones) para microempresas, 5.000 UF ($205 millones) para pequeñas y 12.000 UF ($493 millones) para medianas empresas. Los financiamientos y leasing —otorgados en pesos o UF— se podrán destinar a capital de trabajo, adquisición de activos o refinanciamiento de deudas, e incluirán un periodo de gracia mínimo de seis meses. Podrán acceder todas las pymes con giro ante el SII en transporte de carga por carretera que no registren moras superiores a 90 días ni procesos concursales.

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