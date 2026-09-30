Gobierno responde a ultimátum de camioneros por alza del diésel y anticipa medidas rápidas

Una creciente preocupación e incertidumbre embarga al sector del transporte de carga en el país debido a las constantes alzas proyectadas para el precio del diésel, combustible que en diversas zonas podría acercarse a la barrera de los $1.500 por litro.

Ante esta situación, dirigentes de la Confederación Nacional de Dueños de Camiones (CNDC) y de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC) sostuvieron una reunión de carácter urgente con el subsecretario de Hacienda, Sebastián Vallebona. Durante la cita, los representantes gremiales entregaron un petitorio formal de cuatro puntos y fijaron un ultimátum de 48 horas para recibir respuestas concretas por parte del Ejecutivo.

Peticiones gremiales y respuesta del Ejecutivo

Entre los requerimientos centrales, los camioneros solicitan consagrar por ley un mecanismo de Fuel Surcharge que permita traspasar de forma automática las fluctuaciones del combustible a las tarifas de los contratos de flete, además de modificaciones al Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) y correcciones a lo que consideran una distorsión tributaria. El escenario se ve complejizado además por el riesgo de que Estados Unidos restrinja sus exportaciones de diésel, lo que metería más presión al mercado local.

Al respecto, el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó la contingencia señalando que el Gobierno mantiene un diálogo permanente con el sector: “En los últimos seis meses hemos conversado de manera continua. Entendemos sus aprensiones y ya estamos estudiando medidas específicas para los sectores más afectados, las que probablemente anunciaremos muy pronto”, afirmó la autoridad, señalando que frente a un eventual escenario internacional adverso se activarán los planes de contingencia necesarios.