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Más de 400 sucursales de Farmacias Ahumada se suman a la Ley Cenabast para abaratar medicamentos

La incorporación voluntaria de la cadena permitirá reducir el gasto de bolsillo en salud en hasta un 80%, aumentando la oferta de fármacos a bajo costo a nivel nacional y reforzando la cobertura en regiones extremas como Magallanes y Aysén.

Periodista Web
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En un importante avance para la equidad territorial y el acceso a la salud, 420 sucursales de Farmacias Ahumada a lo largo del país se adhirieron formalmente a la Ley Cenabast. La medida permitirá aumentar la disponibilidad de medicamentos a precios significativamente más convenientes para las familias chilenas.

El anuncio fue encabezado por la ministra de Salud, May Chomali, acompañada por el subsecretario de Redes Asistenciales, Julio Montt, y el director (s) de Cenabast, Rodrigo Castro. La titular de la cartera valoró la incorporación voluntaria de la empresa privada a esta política pública: “La Ley Cenabast no es obligatoria para las farmacias. Quiero agradecer a Farmacias Ahumada que quisieron adherirse porque le encontraron el propósito de que los pacientes puedan reducir su gasto de bolsillo”.

Impacto en regiones extremas y ahorro familiar

Esta alianza estratégica busca reforzar de forma prioritaria la presencia de remedios con precio regulado en zonas extremas de la Patagonia, como las regiones de Aysén y Magallanes. De hecho, la comuna de Puerto Aysén contará por primera vez con un local adherido a esta normativa.

Desde Cenabast, su director (s) Rodrigo Castro resaltó los efectos concretos de la normativa en la economía de los hogares: “Gracias a la Ley Cenabast, en los últimos dos años, cada año hemos bajado el gasto de bolsillo en 28 mil millones de pesos. El ahorro que podemos tener para los ciudadanos es tremendo, fluctúa entre un 40% y un 80% si lo comparamos con las farmacias no adheridas”. La autoridad instó a otras cadenas e independientes a sumarse a la iniciativa para seguir ampliando la red asistencial.

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