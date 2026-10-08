Minería chilena cae 17,4% en agosto de 2026: Gobierno alista plan para reactivar la producción y la pequeña minería en Magallanes

Un duro remezón sufrió la economía nacional luego de que el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registrara una caída de 1,0% en agosto de 2026, impulsada por un preocupante descenso del 17,4% en la producción minera frente al mismo periodo del año anterior. La contracción se produce en un escenario de precios récord, con el metal rojo cerrando sobre los US$6,51 la libra, evidenciando que la cotización internacional no logra compensar la menor extracción física de toneladas de mineral.

Entre los factores estructurales del desplome destacan el envejecimiento de los grandes yacimientos y la caída paulatina en la ley del mineral —que pasó de 1,29% en el año 2000 a un 0,58% en 2025—, lo que exige procesar más del doble de roca con un mayor gasto hídrico y energético. A esto se sumaron mantenciones programadas, adversidades climáticas y una drástica reducción del presupuesto en exploración, sumado a la duplicidad de trámites en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).

Plan Minero 2026-2030 y simplificación de permisos

Para hacer frente a esta contingencia, el Ministerio de Minería impulsa el Plan Minero 2026–2030, enfocado en agilizar permisos, incentivar la exploración y brindar certeza jurídica. El seremi de Minería de Magallanes, Óscar Basualdo, detalló que la agenda contempla una modificación al Reglamento de Seguridad Minera que refunde 55 autorizaciones en solo 13 permisos, además de elevar los umbrales de ingreso al SEIA para proyectos de extracción (de 5.000 a 40.000 toneladas mensuales) y agilizar las patentes de exploración.

Asimismo, la Ley de Reconstrucción Nacional —pendiente de promulgación— considera invariabilidad tributaria de hasta 20 años para megainversiones y una rebaja gradual del impuesto corporativo del 27% al 23%, marco en el cual ya se evalúan 21 proyectos por más de US$24.500 millones a nivel nacional.

Proyección y pequeña minería en Magallanes

En el plano local, si bien la baja nacional no impacta de forma directa a la producción física de Magallanes (centrada en no metálicos y carbón), el seremi Basualdo enfatizó la oportunidad para reactivar el sector productivo regional: “Queremos que esta agenda abra oportunidades para nuestros pequeños mineros. La formalización del oro aluvial de Tierra del Fuego, el trabajo conjunto con Enami y la Universidad de Magallanes y una mejor información geológica nos ayudarán a preparar proyectos viables y generar empleo local”, concluyó la autoridad.