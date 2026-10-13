Minvu lanza Tarjeta Banco de Materiales 2.0: Conoce montos, requisitos y fechas para postular al subsidio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) anunció oficialmente el lanzamiento de la Tarjeta Banco de Materiales 2.0, un subsidio en formato giftcard enmarcado en el Programa de Mejoramiento de Viviendas y Barrios (DS 27). La iniciativa permite a las familias adquirir materiales de construcción para ejecutar reparaciones de baja complejidad en sus inmuebles.

A diferencia del llamado previo, esta edición introduce importantes flexibilizaciones: incorpora por primera vez a los departamentos, permite la postulación tanto de jefes como jefas de hogar, suma una nueva línea para mejoramiento de pisos (cerámica, piso flotante, entre otros) y amplía la cobertura socioeconómica a hogares ubicados entre el 40% y el 90% del Registro Social de Hogares (RSH), fijando un tope de avalúo fiscal de la vivienda de hasta 2.500 UF.

Fechas de postulación, obras y montos del beneficio

El proceso de postulación estará abierto entre el 09 de noviembre y el 09 de diciembre, disponiendo de 20 mil cupos en todo Chile, con resultados proyectados para febrero de 2027. Las obras financiables y sus montos son:

Reparación de techumbre (solo casas): Subsidio de 25 UF (~$1.022.000) con ahorro mínimo de 1 UF.

Reparación de baño: Subsidio de 15 UF (~$613.000) con ahorro mínimo de 1 UF.

Cierres perimetrales (solo casas): Subsidio de hasta 40 UF (~$1.635.000) con ahorro mínimo de 2 UF.

Mejoramiento de pisos: Subsidio de 15 UF (~$613.000) con ahorro mínimo de 1 UF.

El beneficio solo financia la compra presencial de materiales en ferreterías regionales con convenio Serviu, sin cubrir mano de obra ni fletes. Los postulantes deben contar con ClaveÚnica, ahorro mínimo al cierre de la postulación en instituciones en convenio (BancoEstado, Coopeuch, Caja Los Andes o Scotiabank) y adjuntar fotos del deterioro a reparar a través del sitio web oficial del Minvu.