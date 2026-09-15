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OMS valida a Chile como el primer país de Sudamérica en eliminar la rabia humana transmitida por perros

El organismo internacional destacó décadas de inversión sostenida en vigilancia, vacunación y respuesta sanitaria en el país. El último caso en humanos transmitido por canes se registró en 1972.

Periodista Web
Periodista Web

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó este lunes que Chile se convirtió en el primer país de Sudamérica en lograr la validación oficial por la eliminación de la rabia transmitida por perros como problema de salud pública.

El último caso registrado en humanos en territorio nacional por contagio canino se produjo en 1972. Sin embargo, para obtener esta certificación internacional, el Estado chileno debió demostrar de forma técnica la ausencia sostenida de casos, junto con la operatividad de un sistema sólido de vigilancia epidemiológica, red de laboratorios, programas masivos de vacunación y capacidad de respuesta ante posibles reapariciones.

Reconocimiento internacional

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, felicitó al país por este avance sanitario: “Esta validación refleja décadas de compromiso con la protección de las comunidades y demuestra el impacto de una inversión sostenida en salud pública. El éxito chileno ofrece valiosas lecciones para el mundo”, destacó la autoridad.

La rabia es una enfermedad vírica que alcanza una letalidad cercana al 100% una vez manifestados los síntomas clínicos. No obstante, es totalmente prevenible mediante la vacunación de mascotas y el acceso oportuno a profilaxis post-exposición ante mordeduras.

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