Petróleo superó los US$106 y camioneros proponen crédito de emergencia

Una nueva escalada en los precios internacionales del petróleo encendió las alarmas en Chile por su impacto directo en el costo de los combustibles y la inflación general. Durante la jornada de este lunes 12 de octubre, el crudo Brent cerró en US$106,65 por barril (un alza del 1,8%), alcanzando su nivel más alto desde mediados de septiembre, mientras que el indicador estadounidense WTI avanzó un 2% hasta los US$93,74.

El incremento responde a los recientes ataques en Arabia Saudita y la escalada de tensiones en Medio Oriente, factores que amenazan el suministro energético global. Para Chile, país altamente dependiente de la importación de hidrocarburos, la persistencia de estos valores presiona la cadena logística y complica el objetivo del Banco Central de reducir la inflación hacia la meta del 3%. El diésel acumula un incremento del 36,8% en lo que va del año, impactando gravemente a la agricultura, la construcción y el transporte de carga.

Propuesta de crédito de emergencia y diálogo gremial

Ante este complejo panorama, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) alertó sobre la falta de liquidez de las Pymes del rubro, las cuales enfrentan sobrecostos operativos mientras reciben el pago de sus facturas a 60 o 90 días. Para evitar quiebras, el gremio propuso que BancoEstado habilite un crédito de emergencia para capital de trabajo, con tasa cercana a cero y hasta 36 meses de plazo, emulando los instrumentos utilizados durante la pandemia.

Por su parte, Sergio Pérez, presidente de la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC), abordó la contingencia en un breve encuentro con el Presidente José Antonio Kast. Tras la cita, el dirigente señaló que el Mandatario instruyó a sus ministros buscar alternativas de apoyo, en medio de advertencias de posibles movilizaciones sectoriales. La tensión se concentra en el próximo ajuste del Mepco previsto para el jueves 22 de octubre, donde proyecciones preliminares apuntan a alzas estimadas de $41 por litro en gasolinas y $90 en el diésel, cifras que deberán ser confirmadas por ENAP el miércoles 21.