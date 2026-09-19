Presidente José Antonio Kast encabeza su primera Parada Militar en el Parque O’Higgins

A casi seis meses del inicio de su mandato, el Presidente José Antonio Kast encabezó este sábado 19 de septiembre su primera Parada Militar como Jefe de Estado, liderando la conmemoración de la 111.ª edición del Día de las Glorias del Ejército en la elipse del Parque O’Higgins.

El Mandatario arribó a la explanada a bordo del tradicional convertible Ford Galaxie 500 XL entre aclamaciones del público. Tras recibir los honores correspondientes y dirigirse a la tribuna oficial, Kast participó del tradicional brindis de chicha en cacho ofrecido por el presidente del Club de Huasos Gil Letelier, José Navarrete, dando paso a los pies de cueca oficiales de la jornada.

Medallas al Valor e histórico contingente

Durante la ceremonia, el Presidente de la República, junto al ministro de Defensa, Fernando Barros, y al comandante en jefe del Ejército, general Pedro Varela, hizo entrega de las Medallas al Valor por servicios extraordinarios a siete efectivos de las Fuerzas Armadas que destacaron en el cumplimiento del deber.

A las 12:15 horas, el jefe de las Fuerzas de Presentación, general Sebastián García-Huidobro, solicitó el permiso reglamentario que dio inicio al desfile. La versión 2026 destacó por un histórico despliegue de 10.206 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Orden —superando los 8.000 del año anterior—, hito marcado por la primera participación de Gendarmería de Chile en el parque y el retorno de las filas de la Policía de Investigaciones (PDI) al tradicional desfile patrio.