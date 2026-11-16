Presidente José Antonio Kast llega a Vietnam e inicia su primera gira oficial por Asia

El Presidente José Antonio Kast arribó ayer a Hanói, Vietnam, dando inicio a su primera gira oficial por Asia, un recorrido que contempla reuniones bilaterales, actividades empresariales y su posterior traslado a China para participar en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

El jefe de Estado aterrizó en el Aeropuerto Internacional Noi Bai, donde fue recibido por el ministro de Ciencia y Tecnología vietnamita, Vũ Hải Quân, junto a los embajadores de ambos países. La visita coincide con la conmemoración en 2026 de los 55 años de relaciones diplomáticas entre Chile y Vietnam.

La agenda oficial comienza este lunes 16 de noviembre con la participación del mandatario en el foro empresarial Vietnam-Chile Choose Chile. Posteriormente, asistirá a la ceremonia oficial de bienvenida encabezada por el presidente de Vietnam, Tô Lâm, con quien sostendrá una reunión bilateral, encabezará un intercambio de acuerdos y entregará declaraciones a la prensa.

Comitiva ministerial, parlamentaria y gremial

Kast viajó acompañado por la Primera Dama, María Pía Adriasola; el canciller Francisco Pérez Mackenna; el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas; y el ministro de Agricultura, Jaime Campos.

La delegación incluye también a una comitiva parlamentaria integrada por los senadores Fidel Espinoza (PS), Sebastián Keitel (Evópoli), Andrés Longton (RN), Ximena Órdenes (IND) y Renzo Trisotti (Partido Republicano).

A ellos se suman la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez; la alcaldesa de Valparaíso, Camila Nieto; y el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos de Chile, Héctor Sandoval.

Cumbre APEC en Shenzhen

Tras concluir sus actividades en Vietnam, el Presidente chileno viajará a Shenzhen, China, para integrarse a la cumbre APEC.

En la cita internacional está prevista la asistencia de líderes mundiales como el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; el mandatario ruso, Vladimir Putin; la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum; y la mandataria peruana, Keiko Fujimori.