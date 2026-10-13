Senapred y Ministerio del Interior entregan balance por sistema frontal desde Coquimbo hasta La Araucanía

El Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Sinapred), bajo la coordinación del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), entregó un nuevo balance del sistema frontal que afecta a la zona centro y norte de Chile. La evaluación fue presentada en conjunto por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, y la directora nacional del Senapred, Alicia Cebrián.

“Desde el sábado en la noche el sistema Sinapred ha estado monitoreando este sistema frontal, el evento número 15 de este niño intenso que ha afectado a gran parte de nuestro país en estos meses”, reportó Pavez. La autoridad detalló que el fenómeno se ha concentrado desde la Región de Coquimbo hasta el Bío Bío, registrándose también afectaciones en la Región de La Araucanía, donde las delegaciones presidenciales regionales se mantienen operativas.

Suministro eléctrico y estado del transporte

Respecto a los servicios básicos, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informó un corte que afecta a 36.000 clientes sin suministro eléctrico en el país, concentrándose la mayor cantidad en la Región Metropolitana con 23.000 afectados.

Por su parte, la directora del Senapred, Alicia Cebrián, subrayó que los equipos regionales se mantienen desplegados en terreno atendiendo anegamientos y levantando catastros de daños. En tanto, en materia de movilidad en la capital, Metro de Santiago confirmó que la red de transporte subterráneo opera con total normalidad.