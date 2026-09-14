Te Deum Evangélico: Iglesias piden probidad al Estado y Presidente Kast llama a la reconstrucción nacional

En la Catedral Evangélica de Estación Central se llevó a cabo el primer Servicio Nacional de Acción de Gracias (Te Deum Evangélico) correspondiente a la administración del Presidente José Antonio Kast. La ceremonia ecuménica centró su mensaje en la crisis económica, el combate a la delincuencia y la urgencia de fortalecer la transparencia institucional.

El discurso principal estuvo a cargo del obispo Héctor Cancino del Valle, representante protocolar de las iglesias evangélicas, quien enfatizó la necesidad de recuperar la confianza ciudadana: “Las instituciones del Estado deben ser cajas de cristal, donde cada peso público se administre con pulcritud y eficacia técnica”, sostuvo, añadiendo que el liderazgo eclesiástico cumple un rol clave para activar la reserva moral del país a través de la honestidad y el respeto a la verdad.

Respuesta del Mandatario y autoridades presentes

A su llegada al recinto, el Presidente José Antonio Kast abordó las palabras expresadas en la homilía: “Pasamos por un momento duro, pero tenemos que salir adelante juntos. El llamado a la esperanza es lo que más recojo, a reencontrarnos y a reconstruir nuestra nación más allá de las dificultades en temas de seguridad, de empleo y de vivienda”, declaró.

El encuentro contó con la participación de diversas autoridades de Gobierno, entre ellos el ministro de Seguridad, Martín Arrau; el titular de Vivienda, Iván Poduje; y la ministra de la Mujer, Judith Marín. Asimismo, asistieron los vicepresidentes de la Cámara y el Senado, Ximena Osandón e Iván Moreira, junto a la presidenta de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich.