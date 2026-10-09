Terremoto de magnitud 7,7 en Panamá activa Estado de Precaución para Isla de Pascua por orden de Senapred y SHOA

Un fuerte terremoto de magnitud 7,7 sacudió durante la tarde de este viernes la zona sureste de Panamá, generando repercusiones y protocolos de emergencia en el Océano Pacífico. De acuerdo con el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el movimiento telúrico se registró a las 12:56 hora local (14:56 hora de Chile), localizándose a 10 kilómetros de profundidad y a 57 km al oeste de Las Tablas, en las cercanías de Tonosí.

Aunque el USGS corrigió una primera estimación que cifró el sismo en 8,0, la magnitud del evento movilizó a los organismos técnicos internacionales y nacionales. A esta hora, las autoridades centroamericanas evalúan los posibles daños en las zonas pobladas cercanas al epicentro.

Monitoreo en costas chilenas y alerta en Rapa Nui

En Chile, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) emitió de inmediato el boletín de evaluación de riesgo de tsunami para el territorio nacional. En función de dichos antecedentes técnicos, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Estado de Precaución para la Isla de Pascua.

La medida implica que la población de Rapa Nui debe mantenerse atenta a las instrucciones de la autoridad marítima y evitar la franja de playa y borde costero frente a la posibilidad de pequeñas variaciones en las mareas producto del tren de olas generado en el área ecuatorial. El monitoreo sobre las costas continentales e insulares se mantendrá de forma continua durante las próximas horas.