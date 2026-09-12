Tragedia en La Araucanía: Incendio deja 16 fallecidos en hogar de adultos mayores en Pitrufquén

Un incendio de proporciones destruyó por completo las instalaciones del hogar de adultos mayores “Edén”, en la comuna de Pitrufquén, dejando un saldo de 16 personas fallecidas. Una cuidadora del recinto logró evacuar a diez de los residentes, quienes fueron evaluados en centros de salud y posteriormente dados de alta.

Tras la catástrofe, autoridades de Gobierno revelaron que el establecimiento operaba de manera irregular y mantenía un extenso historial de fiscalizaciones. El seremi de Salud de La Araucanía, José Bravo, confirmó a 24 Horas que “era un lugar irregular; desde 2019 que había sido sumariado, ha sido multado, y era reincidente”.

Por su parte, el delegado presidencial en La Araucanía, Francisco Ljubetic, detalló que existen antecedentes de sumarios administrativos desde hace al menos siete años. Además, precisó que se mantenía un proceso abierto desde el año pasado y una denuncia interpuesta en febrero por la Municipalidad de Pitrufquén por presuntos maltratos al interior del recinto.

Las indagatorias estatales buscan determinar también si la trabajadora de turno que ejecutó el rescate contaba con el título profesional de Técnico en Enfermería de Nivel Superior (TENS).

Dueña imputada e identificación de las víctimas

La Fiscalía confirmó que la dueña del hogar ya fue interrogada en calidad de imputada. En paralelo, peritos del Ministerio Público avanzan en la compleja tarea de identificación de los 16 fallecidos, proceso que requerirá exámenes genéticos comparativos debido al estado en que fueron hallados los restos.

En el sitio del suceso concluyeron las labores de extinción por parte de Bomberos, dando paso a los peritajes del Labocar de Carabineros y de equipos especializados encargados de remover escombros para establecer el origen y causa del fuego.