Agaci realiza mañana su gran colecta en Magallanes con artistas regionales e invitados sorpresas

La Agrupación de Amigos de los Ciegos (Agaci) ultima los detalles para su gran colecta anual bajo el lema “Con tu ayuda mi camino se hace más fácil”.

La iniciativa de carácter altruista busca recaudar fondos mediante voluntarios equipados con alcancías para financiar el mantenimiento de su sede, la adquisición de bastones y la continuidad de talleres de braille y movilidad que potencian la autonomía de las personas con discapacidad visual.

La presidenta de Agaci, Esther Oyarzo, extendió una cordial invitación a la comunidad: “Quiero invitar a toda esta hermosa comuna llamada Punta Arenas a que nos acompañen mañana de 13 a 19 horas en el Teatro Municipal José Bohr, ya que vamos a hacer el cierre de nuestra colecta, en donde pensamos recibir mucho mucho dinero por parte de ustedes, para que así tengamos más platita para todas nuestras actividades del año”.

Oyarzo agregó que los asistentes podrán disfrutar de diversos números musicales: “Tenemos a Leo Rivera, va a estar ahí interpretando sus canciones también el Charro Neun, Alejandro Montiel, bueno, mucha mucha gente que estoy segura les va a gustar a todos. Así que cordialmente invitados, un aporte voluntario”.

Delegaciones

A nivel provincial, las gestiones han sumado importantes respaldos institucionales. En la Provincia de Última Esperanza, la Delegación Presidencial Provincial valoró públicamente la realización de esta instancia y el impacto del trabajo que la organización desarrolla en beneficio de sus socios.

Por su parte, en Tierra del Fuego, las representantes de AGACI, Jéssica Torres y Alejandra Subiabre, sostuvieron un encuentro con la delegada presidencial, Margarita Norambuena, para coordinar la logística y la presencia de voluntarios en distintos puntos de Porvenir durante la jornada solidaria.