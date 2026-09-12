Formalizan a exjefe de Tránsito de San Gregorio tras hallarle más de 159 mil archivos de pornografía infantil en computador municipal

El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó la investigación en contra de Óscar Arturo Pérez López, exjefe del Departamento de Tránsito de la Municipalidad de San Gregorio, imputado por el delito consumado de almacenamiento de material pornográfico infantil.

La causa se originó a raíz de una denuncia presentada el 6 de marzo de 2023 por el municipio, luego de que un sumario administrativo iniciado a fines de 2022 por infracciones a la probidad detectara que el exfuncionario utilizaba su equipo computacional institucional para acceder a contenido sexual explícito con menores de edad.

Durante las diligencias encabezadas por la Fiscalía, se incautó un computador portátil marca Lenovo asignado a Pérez López. Los peritajes exhaustivos confirmaron la presencia de un masivo volumen de material: un total de 159.396 archivos multimedia, entre fotos y videos que exhibían a niños, niñas y adolescentes en actos de connotación sexual.

Detención en Villarrica y cautelares

La audiencia, dirigida por la magistrada Mónica Mancilla, se desarrolló de forma telemática debido a que el imputado compareció desde la comuna de Villarrica. En dicho lugar fue detenido tras despacharse una orden judicial por no haberse presentado a una citación previa, levantándose en la sesión su condición de rebelde.

Pese a que Pérez López intentó interrumpir el procedimiento asegurando que las acusaciones eran falsas, tanto la jueza como su abogado defensor le aconsejaron guardar silencio.

A solicitud de la fiscal Wendoline Acuña, el tribunal decretó para el imputado la medida cautelar de arraigo nacional, prohibiéndole salir del país durante el desarrollo de la causa, y fijó un plazo de 120 días para el cierre de la investigación penal. Tras la audiencia, el sujeto recuperó la libertad.