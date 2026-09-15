Cuando las obras tienen un propósito, las personas están primero

Como alcalde, siempre he creído que el trabajo de un municipio debe comenzar escuchando a las personas y entendiendo cuáles son sus necesidades. Las obras, los proyectos y las inversiones tienen sentido cuando finalmente se traducen en mejores oportunidades y una mejor calidad de vida para nuestros vecinos y vecinas.

Por eso, para nosotros como Municipalidad de Cabo de Hornos, el desarrollo del Centro de Rehabilitación es mucho más que la construcción de una infraestructura. Es un proyecto que responde a una necesidad concreta de nuestra comunidad y que queremos acompañar con la misma convicción no solamente durante su construcción, sino también pensando en su futuro y en cómo podemos contribuir para que este espacio se desarrolle y entregue cada vez mejores prestaciones.

En este camino hemos tenido un aliado fundamental, el Club de Leones de Cabo de Hornos. Nuestra relación con ellos ha sido siempre cercana, abierta y basada en la colaboración. Cuando existen organizaciones comprometidas con mejorar la vida de sus vecinos, el municipio tiene que estar disponible para escuchar, coordinarse y buscar juntos las soluciones que nuestra comunidad necesita.

La inauguración de la nueva carpa gimnasio es también un ejemplo concreto de ese espíritu. Este espacio no solo permitirá que nuestra comunidad cuente con un lugar para realizar distintas actividades, sino que además podrá ser utilizado por los profesionales para desarrollar trabajos de rehabilitación, entregando mejores condiciones para quienes necesitan estos apoyos.

En una comuna como Cabo de Hornos, donde muchas veces las distancias, las condiciones climáticas y el aislamiento nos presentan desafíos adicionales, cada espacio que logramos poner a disposición de las personas adquiere un valor especial.

Como municipio queremos seguir estando donde están las necesidades de nuestra gente. Y eso significa trabajar junto a las organizaciones sociales, junto a los profesionales y junto a instituciones como el Club de Leones, dejando de lado las diferencias y poniendo por delante aquello que realmente importa: las personas.

El Centro de Rehabilitación representa justamente eso. La capacidad que tenemos como comunidad de unir voluntades, sumar esfuerzos y construir soluciones que permanezcan en el tiempo. Nuestro compromiso es seguir acompañando este proceso, porque sabemos que detrás de cada proyecto hay una persona, una familia y una historia que merece todo nuestro apoyo.