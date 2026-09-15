La piscina municipal: una obra de frontera que forma personas

Puerto Natales siempre ha sido una ciudad de frontera: geográfica, climática y humana. Durante décadas, el Estado consolidó estos territorios australes con caminos, puertos y guarniciones. Hoy esa misma lógica de frontera se repite en un edificio con agua temperada: la piscina semiolímpica del Complejo Polideportivo “Cristopher Mansilla Almonacid”. No es un capricho urbano ni un lujo deportivo; es la continuación, con otra forma, de la vieja tarea de habitar y formar este extremo del país.

Ejecutada por la Dirección de Arquitectura del MOP como segunda etapa del Polideportivo, la piscina se levanta con una volumetría que algunos vecinos comparan con un navío varado frente a la Cordillera Prat. Sus ventanales no esconden el paisaje: lo incorporan. Nadar allí significa hacerlo con el Seno Última Esperanza de fondo, una vista privilegiada que pocos recintos deportivos del país pueden ofrecer y que convierte cada entrenamiento en un recordatorio del lugar donde se está parado.

Somos una comuna de vocación marítima, con una historia ligada a la pesca artesanal y a un canal que ha sido, a la vez, sustento y frontera líquida. Sin embargo, generaciones enteras crecieron junto al agua sin saber moverse en ella. Una piscina cubierta y climatizada, capaz de funcionar los doce meses pese al viento patagónico, corrige esa paradoja: transforma el mar de un límite respetado con temor en un territorio que se domina con técnica.

En una zona fronteriza como Última Esperanza, la presencia militar y naval no es un dato administrativo: es parte de la identidad local. Para el Ejército, para la Armada y para todo habitante, la natación es una destreza elemental de disciplina y supervivencia, no un pasatiempo. Un recinto de nivel competitivo acerca esa cultura de exigencia física al mundo civil, y ofrece a la comunidad un lenguaje común con quienes históricamente han resguardado este territorio: el esfuerzo sostenido como forma de servicio.

Ningún gimnasio resuelve por sí solo el problema de las drogas, pero la evidencia es clara: los jóvenes con actividad física estructurada, horarios exigentes y metas concretas tienen menos espacio ocioso para caer en adicciones. La natación exige constancia, respeto a un entrenador y trabajo en equipo; construye autoestima a través del esfuerzo repetido, no del atajo fácil. Cada cupo en un taller sistemático de nado es, en los hechos, una hora que se le resta a la calle y se le suma a la formación de una persona.

Toda obra colosal exige, después de la inauguración, una etapa menos vistosa: gestión responsable, mantenimiento constante y horarios que realmente lleguen a quienes trabajan toda la semana. Puerto Natales ya construyó su frontera de cemento y vidrio, con una vista que enorgullece. Falta ahora la frontera humana: sostener en el tiempo una generación natalina que crezca sabiendo nadar, disciplinada, orgullosa de su mar y su historia militar, y cada día más lejos de la droga.