Llegar a tiempo sí importa

Hay certezas que no admiten respuestas a destiempo. Desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia sabemos bien que las políticas públicas no son números ni carpetas administrativas; son personas, familias y trayectorias de vida que dependen de la capacidad que tengamos como Estado de responder con agilidad, coordinación y convicción. Decir que llegaremos no basta: la diferencia entre transformar una vida o llegar cuando el daño ya es irreversible radica, precisamente, en llegar a tiempo.

El día de ayer dimos un paso concreto al suscribir un acuerdo fundamental en materia de prevención del suicidio. Este hito no es solo una firma institucional, sino un compromiso profundo con la salud mental y el valor supremo de la vida. Evitar pérdidas irreparables exige articulación constante, detección temprana y una red pública e intersectorial activa. Frente al dolor silencioso de una persona en crisis, la indiferencia no cabe y la tardanza no se puede justificar.

Esa misma urgencia de articulación guía los ejes transversales del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Llegar a tiempo significa poner a los niños primero, protegiendo y acompañando la primera etapa de la vida con herramientas reales de desarrollo, afecto y protección. Significa comprender que las oportunidades que no entregamos en la infancia se transforman en brechas difíciles de cerrar en el futuro.

Por otra parte, llegar a tiempo implica reconocer y respetar la dignidad de nuestras personas mayores en el tramo final de la vida. Chile y nuestra Región de Magallanes enfrentan una dinámica de envejecimiento acelerado y un aumento sostenido en las expectativas de vida. Nuestros adultos mayores no son receptores pasivos de asistencia; son sujetos activos de derechos, depositarios de nuestra historia y memoria comunitaria. Garantizarles años de plenitud, acompañamiento e integración es una tarea prioritaria de nuestra cartera.

Ninguna de estas metas puede lograrse de manera aislada. Cuando enfrentamos desafíos de esta magnitud, la responsabilidad no recae únicamente en un servicio o en una secretaría regional: se requiere el esfuerzo convergente de la sociedad civil, las familias, el sector privado y todas las reparticiones públicas. Cuando todos nos hacemos parte, nadie queda indiferente.

Llegar a tiempo no es un eslogan, es un deber ético y una obligación del Estado con la ciudadanía. Desde la Región de Magallanes reafirmamos nuestro compromiso de mantener un acceso oportuno, eficaz y pertinente, con las puertas abiertas, la red coordinada y el trabajo desplegado en el territorio para que la oferta social llegue cuando verdaderamente se necesita: hoy, no mañana.