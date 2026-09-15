ESCUCHA RADIO EL PINGÜINO

PINGÜINO TV
AVISOS ECONÓMICOS
Derrame de combustible moviliza a autoridades en la Ruta Y-665 tras accidente de camión en comuna de Primavera Inauguran sala de estimulación para lactantes en la cárcel de Punta Arenas 6 años de cárcel para pareja sorprendida con droga en el aeropuerto de Punta Arenas Condenan a cuatro años de internación a adolescente por violento robo en Punta Arenas
> Opinión

Te condeno a la incertidumbre

Adolfo Canales Guentelicán
Adolfo Canales Guentelicán

Chile es un país de normas ambiguas, las casas de apuesta online son ilegales, pero podemos cobrarle impuesto. Los Uber son ilegales, pero todos los ocupan, y a los choferes se les cobra impuesto de honorarios. Los contratos a honorarios están prohibidos en el sector privado para trabajadores bajo subordinación y dependencia, pero en el servicio público si está permitido, a pesar de que existe un superior directo y debe cumplir un horario.
Existe un carrusel de profesionales de la salud, que viven haciendo reemplazos en CESFAM, CECOSF y el Hospital. Siempre a honorarios por reemplazo o proyectos. Como si las enfermedades solo fueran de temporada. Ahora, Ud. dirá que la influenza, faringitis y otros se acentúan en invierno, pero vamos cualquier día a los consultorios o guardias y siempre estará lleno, con espera de muchas horas. Los presupuestos no pueden ser de goteras en un área tan sensible, existiendo profesionales especializados para ser contratados.
Contando el milagro y no el santo. Servicios públicos que se demoran en formalizar los contratos de sus funcionarios, lo cual concretan después de varios meses. Demora en levantar licitaciones, que salen a última hora, poniendo en riesgo a los usuarios. Hay servicios emblemáticos que tienen este hábito, y donde algunos jefes(as), solo levantan los hombros. Y el sector privado no se queda atrás, con algunos actores que abusan de los contratistas, demorando injustificadamente la formalización de los contratos, cambian las reglas del juego a mitad del contrato (firmado o no) y una demora excesiva en los pagos de las facturas.
Cuando nos encontramos ante estas situaciones y reforzando lo expuesto, se genera incertidumbre e inestabilidad para los usuarios, trabajadores o funcionarios. Por eso la importancia que las autoridades ministeriales, delegaciones, gobernaciones, servicios públicos y municipalidades conozcan sus carteras y entidades, conozcan a los usuarios de los diferentes programas, conozcan el aislamiento presente de norte a sur y de mar a cordillera, conozcan las necesidades rurales y hagan cumplir la ley, recordando siempre que son servidores de todos los chilenos, y no solo de un segmento, y no son predicadores de ideología.
Ud. quizás lee esta columna, en una posición cómoda, de tranquilidad y solvencia. Pero debemos mirar más allá, ya que, por nuestra estructura económica, segmentación económico social y salud vulnerable como cualquier ser humano, de la noche a la mañana podemos ser usuarios de los servicios públicos, dependiendo de máquinas burocráticas ineficientes, o indolencia de los responsables, que incumplen su cometido oportunamente. Ante una indecisión o ineficiencia, siempre existen afectados, que no son daños colaterales. Son víctimas de un sistema mal diseñado o que trabaja al borde la ilegalidad.
Me despido saludando afectuosamente a mis colegas, por el reciente Dia del Contador(a), y hoy, Aniversario del Colegio de Contadores de Chile A.G.

Contenido relacionado
Envíanos tu denuncia o información AVISOS ECONÓMICOS