XX Encuentro nacional de la cultura y patrimonio

La semana pasada se realizó la XX Convención Nacional de Cultura en la Biblioteca Nacional de Santiago, lugar que albergó la totalidad de Seremis, directores del servicio del patrimonio y parte de los consejeros regionales. En esta versión 2026, se propuso la comprensión del sector como una red interconectada de personas, instituciones y comunidades, de tal manera de impulsar la colaboración público-privada, sumado al esfuerzo del Estado, municipios, empresas, fundaciones y organizaciones comunitarias para asegurar la sostenibilidad económica y social del sector cultural y artístico.

Al mismo tiempo, se examinó la coherencia institucional, de tal forma de simplificar la gestión ministerial integrando de forma clara los programas estratégicos, añadiendo las nuevas tecnologías y especialmente la Inteligencia Artificial, como una nueva herramienta digital de apoyo complementario para la creación, gestión y protección de la propiedad intelectual.

Por otro lado, la convención trató la capacidad institucional de abordar procesos de salvaguardia, protección, puesta en valor y uso social del patrimonio, este sea material, inmaterial y/o natural, lo que se complementa con garantizar la inclusión de la infancia, adultos mayores y personas con discapacidad.

En las mesas de trabajo, se abordaron temáticas como: Talentos emergentes y Tecnologías; Espacios públicos y convivencia; Protección y salvaguardia del patrimonio cultural desde una perspectiva local (según la zona geográfica y sus habitantes), para finalmente analizar la gestión, alianzas e institucionalidad del propio ministerio y su articulación con otras instituciones.

En este último punto, es necesario enfatizar la importancia de innovar en todas las condiciones necesarias para fortalecer la colaboración entre el mundo privado, la institucionalidad pública, la sociedad civil, las comunidades, las empresas y las personas.

Así, resulta clave para Magallanes la cuantificación e identificación de la infraestructura patrimonial en la región y en específico en cada una de sus comunas. Todo, vinculado con la búsqueda de la simplificación en la gestión, aumentando los estándares de transparencia, dinamizando la inversión y promoviendo sinergias para maximizar el uso de los recursos, a través de la Ley de Donaciones Culturales que es hoy el motor de un nuevo pacto de responsabilidad compartida entre el Estado, el sector privado y la sociedad civil.

En nuestra región, una de las principales metas trazadas para el ámbito cultural es la consolidación de alianzas que permitan la expansión cultural y la conservación del patrimonio en ciudades donde sobresalen edificios de alto interés por su conservación y particularmente uso.

Acá se proyecta una serie de tareas, que enlazarán la administración pública con el mundo privado, de tal manera que el beneficio cultural y patrimonial se duplique en función de cada uno de los habitantes de Magallanes. Se vienen muy buenas noticias.

Dentro de estos vínculos con la comunidad, no podemos dejar de mencionar el aniversario del Colectivo Matices, una agrupación artística, en su mayoría de mujeres magallánicas adultas mayores, con una sostenida trayectoria de creación y participación cultural, que han desarrollado diversas exposiciones centradas en la rica historia local, promoviendo el diálogo entre el arte y la memoria, junto a la identidad regional.

Matices cumple 10 años de vida, con exposiciones artísticas que reflejan una constancia y amor por el arte. Nuestras sinceras felicitaciones a este grupo de ciudadanas que reflejan un espíritu de creación y constancia, lo que les ha permitido ser un Punto de Cultura de nuestro ministerio, como una forma de apoyo y reconocimiento a la perseverancia, entusiasmo y seriedad con que trabajan en fomento de la cultura y especialmente las artes.