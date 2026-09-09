Detienen a 7 integrantes de red de secuestros extorsivos: Tres funcionarios de la PDI y el exfiscal Vinko Fodich entre los aprehendidos

Un operativo judicial culminó con la detención de al menos siete personas acusadas de integrar una red dedicada a secuestros extorsivos. La causa cobró rápida notoriedad pública al confirmarse que entre los aprehendidos se encuentran tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI), además del abogado y exfiscal Vinko Fodich.

La investigación se originó en el propio departamento de Asuntos Internos de la PDI tras detectar anomalías y la eventual comisión de delitos por parte de su personal. En conjunto con la Fiscalía Supraterritorial, los persecutores establecieron imputaciones por los delitos de asociación criminal, secuestro extorsivo, extorsión e infracción a la Ley Orgánica de la PDI. Entre los otros detenidos figuran Ángelo Stevens Aguilera, José Pinto Insunza, Exequiel Calderón Flores y Luis Moraga Parisi (primo del excandidato presidencial Franco Parisi).

Involucrados y otras causas paralelas

El arresto del exfiscal Vinko Fodich se suma a una causa paralela en la que ya era indagado por lavado de activos a través de la empresa Change Panda SpA, creada junto al empresario chino Tao Jiang. Tras su aprehensión, Fodich declaró: “Rechazo absolutamente la imputación. No formo ni he formado parte de ninguna asociación criminal. Todos mis ingresos son fruto de mi trabajo”.

Asimismo, entre los civiles aprehendidos resalta Luis Moraga Parisi, quien anteriormente había sido investigado y sobreseído en la causa asociada al denominado “edificio sin ley” en la comuna de La Cisterna. Se prevé que la totalidad de los imputados pase a control de detención y formalización de cargos durante las próximas horas.