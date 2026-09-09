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Donald Trump pide a Vladimir Putin el pronto fin de la guerra en Ucrania durante llamada telefónica

El mandatario ruso aseguró que su país no tiene “planes hostiles” contra Europa tras las gestiones enviadas a Moscú y Kiev. Pese a las negociaciones de EE. UU., los ataques se reanudaron tras un breve cese al fuego de 72 horas.

Periodista Web
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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo una conversación telefónica de una hora con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en la que solicitó poner fin a la brevedad a la guerra en Ucrania, conflicto que se extiende por cuatro años y medio.

Según detalló Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, la llamada —la primera entre ambos desde julio— se centró en los informes presentados por los emisarios de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, tras sus reuniones en Moscú y Kiev. Durante el diálogo, Trump manifestó su interés en que un avance concreto hacia la paz ocurra durante su mandato presidencial, destacando que el cese de hostilidades allanaría el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Washington y Moscú.

Negociaciones sin resultados inmediatos y tensión en Europa

Por su parte, Putin expuso la marcha de la campaña militar rusa y los pasos que, a juicio del Kremlin, Estados Unidos debería dar para detener el conflicto. Asimismo, el líder ruso descartó supuestos “planes hostiles” contra naciones europeas, en un contexto de alta tensión diplomática marcado por acusaciones de Alemania por el incidente con un dron en el aeropuerto de Leipzig y la expulsión de diez diplomáticos rusos por parte de Hungría.

Pese a los esfuerzos de mediación impulsados por la administración estadounidense con Putin y el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, las conversaciones del fin de semana no derivaron en acuerdos inmediatos. Tras una tregua de 72 horas, ambas partes reanudaron los ataques contra las capitales, aunque Washington mantiene la expectativa de convocar próximamente a una reunión tripartita.

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