OMS advierte que el brote de ébola en la RDC sigue “fuera de control” con más de 3.200 muertes

La delegación africana de la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que el brote de ébola que afecta a la República Democrática del Congo (RDC) se mantiene “fuera de control” y en un entorno operativo crecientemente complejo, alcanzando un balance oficial de 6.686 casos confirmados y 3.226 fallecidos.

A través de su último informe de situación, la entidad sanitaria precisó que si bien existen zonas de mejoría, la epidemia muestra una redistribución geográfica con nuevos focos de contagio. La OMS reiteró que el riesgo de propagación se mantiene “muy alto” dentro de la RDC y “alto” para las naciones fronterizas debido a la movilidad poblacional y los desafíos de seguridad, aunque aclaró que el riesgo para el resto de África y a nivel global continúa siendo bajo.

Avances en vacunación y déficit de personal médico

Frente a la emergencia, el organismo informó que al 6 de septiembre un total de 2.007 trabajadores sanitarios y de primera línea han sido inmunizados con la vacuna experimental Ervebo contra la cepa de Bundibugyo, mientras los equipos científicos continúan en el desarrollo y evaluación de otros dos sueros preventivos en fase 1.

La contención del segundo peor brote de ébola registrado en la historia enfrenta severas carencias logísticas. La OMS enfatizó que para estabilizar la transmisión en las provincias afectadas se requiere con urgencia el despliegue de al menos 5.000 trabajadores sanitarios adicionales y la instalación de 1.600 camas hospitalarias dedicadas al tratamiento de los pacientes.