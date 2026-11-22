El repliegue de la multinacional francesa TotalEnergies y su proyecto de hidrógeno y amoníaco verde valorizado en US$16.000 millones sacudió el tablero energético en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena durante noviembre de 2026. Sin embargo, lejos de interpretar esta decisión como el inicio de una retirada masiva de capitales desde el extremo austral, el académico de la Universidad de Magallanes (UMAG) y director del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE), Dr. Humberto Vidal, llamó a leer el escenario bajo la lupa de la cautela financiera y la reconfiguración de los mercados globales.
Desde Punta Arenas, el investigador sostuvo que la determinación de la firma europea responde a un momento de “incertidumbre geopolítica complicada”, marcado por las tensiones en Medio Oriente y la volatilidad histórica de los hidrocarburos. Frente a ese cuadro de alto riesgo, la pausa de los grandes desarrolladores constituye, a su juicio, una reacción previsible antes que un abandono definitivo del territorio patagónico.
“Pareciera ser que la mayoría de estos inversionistas están esperando que se calmen un poco las aguas energéticas. Yo no creo que estas empresas se hayan ido; creo que están esperando a que vuelva un clima más tranquilo para poder hacer inversión”, argumentó el director del CERE de la UMAG, subrayando que la solidez de los recursos naturales magallánicos permanece intacta mientras el capital internacional aguarda señales de estabilidad.
Del combustible al alimento: la “tormenta perfecta” del gas natural
Más allá de la coyuntura financiera, el análisis de Vidal apunta a una transformación estructural en la demanda mundial que abre una ventana estratégica para la Patagonia chilena. La urgencia de Europa por romper su histórica dependencia del gas natural proveniente de terceros países —materia prima tradicional para elaborar fertilizantes— ha dejado al descubierto una vulnerabilidad crítica para la seguridad alimentaria del planeta.
“Si tú restringes el paso del gas natural o aumentas el costo del gas natural, le creas un problema al fertilizante; y si no hay fertilizante, no hay alimento”, advirtió el académico de la Universidad de Magallanes al explicar la cadena de impacto que hoy tensiona a las economías agrícolas.
Bajo esa premisa, el investigador planteó que el encarecimiento o la restricción del gas compromete directamente la producción mundial de alimentos. Si a esa ecuación energética se suman fenómenos climáticos adversos como “El Niño”, el escenario deriva en lo que calificó como una “tormenta perfecta”, una coyuntura que obligaría a que “haya que sí o sí producir hidrógeno y amoníaco, pero no para combustible, sino que para producir fertilizantes”.
La verdadera vocación productiva del territorio austral
Consultado sobre si ese giro constituye el horizonte más certero para la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Dr. Humberto Vidal fue categórico y citó ejemplos concretos en el cono sur que ya transitan por esa ruta.
“Absolutamente. De hecho, Paraguay lo está haciendo así, Brasil también lo va a hacer así; ellos están apuntando ahora a reorientar —esa palabra se usa mucho ahora: reorientar— los esfuerzos del hidrógeno verde y sus derivados, pero para producción de fertilizantes”, enfatizó el director del CERE.
En esa línea, el académico precisó que parte del debate público local arrastra un equívoco conceptual respecto del producto final que busca desarrollarse a escala industrial en el extremo sur: “Hay mucha confusión por parte de la ciudadanía porque se habla mucho de hidrógeno verde, pero al parecer ya no es tanto el hidrógeno, sino el amoníaco verde”.
La tesis encuentra respaldo directo en el comportamiento de los actores privados que han sondeado el territorio regional. De acuerdo con el balance expuesto por Vidal, de diez empresas internacionales presentadas en la zona, nueve orientan su modelo de negocios y producción de manera exclusiva al amoníaco, confirmando que el futuro de la transición energética en Magallanes se juega tanto en la descarbonización como en el abastecimiento de insumos esenciales para alimentar al mundo.