Dr. Humberto Vidal descarta éxodo de inversionistas en Magallanes y proyecta giro hacia el amoníaco para fertilizantes

Tras el retiro en noviembre de 2026 del megaproyecto de US$16.000 millones de la multinacional TotalEnergies, el director del Centro de Estudios de los Recursos Energéticos (CERE) de la Universidad de Magallanes sostiene que los capitales atraviesan una pausa geopolítica y advierte que nueve de cada diez empresas interesadas en la región apuntan exclusivamente al amoníaco.