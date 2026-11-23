El Juzgado de Garantía de Punta Arenas formalizó investigación contra Diego Andrés Andrade Coliboro por el delito de lesiones graves, tras agredir con un cortaplumas a un conocido en la comuna de San Gregorio. El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía y decretó el arresto domiciliario nocturno, arraigo nacional y prohibición de acercarse a la víctima.

El ataque ocurrió la noche del 16 de septiembre de 2023 en Villa Punta Delgada, luego de que ambos discutieran mientras consumían alcohol. El afectado sufrió una herida ocular penetrante grave y fractura nasal, permaneciendo doce días hospitalizado en Punta Arenas.

Al término de la audiencia, el fiscal Fernando Dobson explicó que el proceso se demoró porque el afectado inicialmente guardó silencio: “Luego de pasado bastante tiempo, la víctima entregó más antecedentes relativos a quién era el agresor; de hecho, se trataba de un amigo. En base a esos antecedentes, la Fiscalía pidió audiencia de formalización, el imputado había quedado con orden de detención por no comparecer y el día de hoy pudo ser formalizado”.

Finalmente, el persecutor valoró que el tribunal decretara las cautelares solicitadas, restricciones que regirán durante los 90 días fijados para el cierre de la investigación.