El Gobierno Regional (GORE) de Magallanes y de la Antártica Chilena logró revertir la rebaja del 13% que amenazaba su billetera para el ejercicio 2027. Tras el cierre de la tramitación legislativa en el Congreso Nacional, el gobernador regional, Jorge Flies, confirmó este viernes en Punta Arenas que el acuerdo político transversal alcanzado con la Cámara de Diputados, el Senado, la Comisión Mixta y el Ministerio de Hacienda permitirá resguardar el marco presupuestario de la zona austral.

En un territorio donde la inversión pública sostiene buena parte del pulso económico y laboral, la negociación —calificada por la autoridad como extensa y por momentos dura— garantizó transferencias directas desde el erario nacional por 72 mil millones de pesos, correspondientes al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), el Royalty Minero y el Fondo de Apoyo Regional (FAR).

Las claves del acuerdo presupuestario 2027

Sin recorte: Se desestima la rebaja del 13% oficiada inicialmente para la región.

Ingresos propios protegidos: Los recursos de Zona Franca, casinos, patentes acuícolas y venta de terrenos de Bienes Nacionales quedarán en carácter extrapresupuestario.

Liderazgo en el PEDZE: Magallanes encabezará nuevamente la distribución nacional del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas, con una proyección de entre 30 mil y 35 mil millones de pesos adicionales.

Inicio en enero: Por primera vez en varios años, Hacienda comprometió activar el ejercicio presupuestario en enero y no en marzo o abril, clave para aprovechar la ventana climática patagónica.

Fondos de emergencia: Los recursos para contingencias, retirados en los últimos dos años, permanecerán en manos del Gobierno Regional.

Diálogo con Hacienda y empuje al empleo

El acuerdo también establece revisiones trimestrales de la ejecución financiera junto al Ministerio de Hacienda, una medida que el gobernador Jorge Flies valoró como una oportunidad para acelerar la reactivación frente a las cifras de desempleo.

“Probablemente los que podemos avanzar más rápido con proyectos con los municipios y con el Gobierno Regional son los territorios. Y yo creo que tenemos alguna posibilidad, depende de cómo se estén dando las condiciones, de inclusive incrementar el presupuesto el próximo año”, afirmó Jorge Flies, gobernador regional de Magallanes y de la Antártica Chilena.

Conectividad: los proyectos que marcarán 2027

Con una cartera que bordea las 400 iniciativas a nivel regional y el presupuesto 2026 encaminado a un cierre positivo, el GORE proyecta un despliegue estratégico en infraestructura vial, portuaria y aeroportuaria.

En Punta Arenas, la prioridad estará en la vialidad estructurante. Antes de que termine 2026 se concretarán expropiaciones por casi 3 mil millones de pesos en la Avenida Circunvalación hacia el río de las Minas —proyecto que incluye un nuevo puente sobre el cauce—, además de avanzar en los procesos de expropiación y futura construcción de las calles General del Canto y Capitán Guillermo.

Hacia el extremo sur y el norte de la región, el financiamiento permitirá iniciar la siguiente etapa de las obras portuarias en Puerto Williams (Provincia Antártica Chilena), mientras que en materia aeroportuaria la autoridad adelantó buenas novedades para el arranque del próximo año, con especial foco en Puerto Natales (Provincia de Última Esperanza).

Con el financiamiento blindado y el compromiso de abrir la llave presupuestaria en enero, el desafío para 2027 se traslada ahora desde el Congreso hacia el terreno: transformar estos recursos en obras concretas antes de que el próximo invierno vuelva a imponer sus plazos en la Patagonia.