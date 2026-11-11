Gobierno congela precio de los combustibles hasta febrero de 2027 y enviará ley para revertir alza de este jueves

El Gobierno anunció el congelamiento de los precios de los combustibles hasta el 3 de febrero de 2027 y el ingreso de un proyecto de ley para revertir el alza prevista para este jueves, incremento que alcanzará los $42 por litro en el diésel y $39 en las gasolinas. Las medidas fueron comunicadas por el ministro Claudio Alvarado desde el Palacio de La Moneda, tras una extensa jornada de negociaciones con los gremios de camioneros.

El secretario de Estado explicó que el Ejecutivo presentará la iniciativa legal durante este jueves ante el Congreso, aunque precisó que la rebaja no se aplicará de forma inmediata debido a los tiempos de tramitación legislativa.

“Si el proyecto está despachado y promulgado el próximo día martes, el jueves de la próxima semana se anula el alza de los 42 pesos del diésel y de 39 pesos en la gasolina”, detalló la autoridad.

Con el congelamiento tarifario hasta los primeros días de febrero de 2027, el Ejecutivo busca evitar nuevas fluctuaciones al alza durante casi tres meses en el mercado interno.

Beneficios tributarios para transportistas

El paquete de medidas incluye la prórroga hasta diciembre de 2027 del mecanismo que permite a los transportistas recuperar parte del impuesto específico a los combustibles, beneficio cuyo plazo legal expiraba en diciembre de este año.

Además, la iniciativa incorporará un sistema de compensación para evitar que los conductores de carga deban desembolsar pagos adicionales cuando el componente variable del tributo resulte negativo, situación que actualmente genera un débito que se declara mensualmente mediante el formulario 29. “Esto se va a corregir para que no exista ese efecto y ese pago pueda ser compensado con el impuesto cuando tenga su carácter positivo”, aseguró Alvarado.

El ministro descartó suspender de forma general el impuesto específico, argumentando que al encontrarse operando un subsidio con componente negativo, dicha alternativa no generaría rebajas reales en los valores al público.

Continúa el paro y advertencia por bloqueos

Pese a los compromisos asumidos por La Moneda, los dirigentes del transporte no levantaron el paro, ya que deberán someter la propuesta a votación de sus respectivas bases. “Ellos se deben a sus bases, reconocen el esfuerzo del Gobierno, comparten lo que vamos a hacer, pero en definitiva tienen que convencer a sus bases”, señaló el ministro.

Alvarado advirtió que el Ejecutivo aplicará las herramientas legales vigentes para impedir cortes de ruta tras el acuerdo alcanzado: “A partir de mañana no hay excusa para estar entorpeciendo el libre tránsito en las carreteras y en las ciudades de nuestro país”.