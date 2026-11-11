Transportistas mantienen movilización tras frustrada cita en La Moneda

La distancia no aminora la tensión de las rutas. Tras una estéril jornada de negociaciones sostenida ayer en el Palacio de La Moneda entre las dirigencias del transporte de carga y representantes del Ejecutivo, las organizaciones resolvieron mantener las movilizaciones en todo el territorio nacional, advirtiendo que en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena no se descarta intensificar las medidas de presión.

La reunión en la capital con el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, concluyó sin humo blanco. El presidente de la organización gremial, Cristián Sandoval, confirmó que si bien existieron aproximaciones de carácter protocolar, las autoridades no formularon un ofrecimiento concreto que destrabara el conflicto: “Hay buenas intenciones, pero no tenemos un acuerdo”, sentenció el dirigente al término del encuentro.

El quiebre del diálogo coincidió con un revés en el plano legislativo: el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, resolvió retirar formalmente del Congreso el proyecto de ley con el que el Ejecutivo pretendía frenar las alzas de los carburantes por sobre los $20 por litro durante un lapso de 90 días, dejando al sector productivo y a la ciudadanía expuestos a la crudeza de las tarifas de mercado.

Monitoreo regional y resguardo de la conectividad

En Magallanes, donde la dependencia logística hacia el norte del país transforma cualquier paralización en una alarma comunitaria, las autoridades locales salieron al paso de los temores ciudadanos. El secretario regional ministerial de Gobierno, Ángel Roa, aseguró que el Ejecutivo mantiene un seguimiento permanente del escenario a través de gestiones encabezadas por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, en coordinación directa con el seremi de Transportes y Telecomunicaciones, Allan Stowhas.

Desde la vocería de Gobierno, Roa descartó que la zona enfrente problemas de stock a corto plazo: “Hasta el minuto todo lo que tiene que ver con la línea de abastecimiento, combustible, está en orden”, aseveró la autoridad.

Por su parte, el secretario regional ministerial de Obras Públicas, Alejandro Marusic, precisó que la labor de su cartera está concentrada en garantizar la conectividad terrestre, fiscalizando y asegurando el despeje continuo de las rutas troncales que enlazan el territorio austral con el resto de Chile.

El récord de Puerto Williams y la brecha austral

El malestar en las carreteras coincide con la entrada en vigencia, a contar de hoy, de un nuevo incremento en las estaciones de servicio: las gasolinas anotan una subida de $38,7 por litro, en tanto que el diésel experimenta un alza de $41,9. En una región donde las distancias geográficas y las inclemencias climáticas convierten el carburante en un insumo vital para la subsistencia y el transporte, el golpe económico adquiere proporciones dramáticas.

La disparidad territorial queda expuesta con crudeza al sur del Canal Beagle. Anoche, la estación de servicios de Puerto Williams, en la comuna de Cabo de Hornos, cerró sus operaciones fijando el litro de combustible en $1.862, convirtiéndose en el registro más oneroso de la Patagonia y de todo el país. La cifra contrasta de manera elocuente con el norte grande: en la Región de Arica y Parinacota, en el extremo opuesto del mapa nacional, la gasolina de 93 octanos no supera la barrera de los $1.655 por litro.

Requerido respecto a la viabilidad de plantear estas asimetrías ante el nivel central, Roa admitió que existe conciencia de la urgencia: “De parte de nuestra delegada presidencial, y eso me consta, está siempre esta disposición a poder mostrarle al gobierno en el nivel central cuál es la realidad de Magallanes”. No obstante, la autoridad concluyó que la solución escapa a la esfera regional: “Es una conversación que tiene que tener Hacienda, Transporte y los actores técnicos involucrados para poder dar una respuesta concreta tomando en cuenta las particularidades de nuestra región”.